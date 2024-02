Juan Carlos Urzúa, presidente del PL: “No creo que haya inexperiencia en el Segundo Piso, lo que falta es fijar los objetivos para estos dos años”

El presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa, ha estado estos días organizando -junto a Evópoli- el encuentro que congregará en Santiago a la Internacional Liberal. En eso estuvo parte de su atención el día en el que Miguel Crispi, jefe de asesores del Segundo Piso del Presidente Gabriel Boric, fue a declarar a la Fiscalía Nacional, como imputado en el marco del lío de platas, tras la ampliación de la querella por parte de dos diputados del Partido Republicano.

El timonel de una de las 10 colectividades del oficialismo, una de las cuatro de Socialismo Democrático, enfatiza en que hubo “un mal control de daños” por parte del Segundo Piso en la contención inicial de la crisis por los polémicos convenios suscritos entre Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta.

Declaró ante la Fiscalía, como imputado, Miguel Crispi, jefe de asesores del Segundo Piso. ¿Cómo lo ve?

En esto el gobierno ha tenido una conducta correcta, que es poner a disposición a todos para esclarecer y llegar al fondo del asunto, tanto exculpando a los que no tienen responsabilidad como inculpando a los que sí la tienen. Yo soy partidario de que todos los ministros y personas de gobierno deban dar cuenta si es que tienen algún tipo de problema ilícito o situación no clarificada.

¿Desde su punto de vista, Miguel Crispi tiene algún tipo de problema?

No, yo creo que no. Creo que el rol de Miguel Crispi tiene por objeto asesorar al Presidente, no es operativo dentro de la ejecución del gobierno.

Algunos plantean que no se ve bien.

Responder frente a los cuestionamientos de la sociedad es obligación de todas las autoridades. Por lo tanto, bien o mal, es lamentable que haya ocurrido esto, pero es más lamentable que haya ocurrido lo de Democracia Viva. Que esto involucre e implique a mucha gente es parte de las consecuencias de ese acto en particular. En el caso de Miguel Crispi, me parece muy bien que vaya, declare y cuente todo lo que sepa, que se clarifique cuál es su rol real, si lo tiene o no lo tiene, que quede para toda la ciudadanía muy claro. Aunque se vea feo.

¿Comparte que este es un Segundo Piso inexperto?

Considero que hubo un mal control de daños respecto a ese hecho en particular, que terminó implicando a todo el mundo. Eso está mal porque quiere decir que no se tomaron los resguardos en el minuto correcto. Creo que con dos años de experiencia en un Segundo Piso es muy difícil ser inexperto en términos de lo que significa el rol y lo que tiene que hacer el Segundo Piso. Obviamente debiéramos, sobre todo para este año que viene, tener mucho más foco en conseguir las modificaciones legales que necesitamos, para avanzar y generar un nuevo tiempo del gobierno enfocado en seguridad y eficiencia.

¿Hubo un mal control de daños?

Hubo mal control de daños al inicio, cuando esto se levanta, yo creo que debió haberse hecho de otra forma para no llegar y estar tantos meses con el mismo tema, con tantos implicados. Considero que se llegó a donde no se tenía que llegar.

Esto partió en junio del año pasado y han pasado más de ocho meses. El tema va a seguir.

Evidentemente, si estamos en este punto, es que no se hizo un buen control de daños. ¿Qué tiene que hacer la jefa de la Dipres (Javiera Martínez) en una investigación de este tipo? Es extraño, no se comprende muy bien.

¿Y de quién es la responsabilidad ahí?

No lo sé. Yo creo que ahí debió haberse hecho de otra manera. No sé quién era el que estaba llamado a hacer eso.

¿Qué cree que le falta al Segundo Piso?

Yo creo que hubo inexperiencia, como todo gobierno nuevo que se sube al buque y que no tiene una continuidad del gobierno anterior. Pero a estas alturas no creo que haya inexperiencia en el Segundo Piso, ahora lo que falta es fijar los objetivos para estos dos años y orientarse con todo hacia allá.

¿No cree que se debería reforzar este espacio del Segundo Piso?

Lo más probable es que si necesitan refuerzo es para cubrir áreas que no están viendo. Pero no es algo que yo tenga o pueda dirimir, sino más bien el Presidente tiene que ver qué le falta para que este Segundo Piso realmente sea su Pepito Grillo y le ayude a resolver todo lo que se viene.

¿No cree que podría ingresar alguien del Socialismo Democrático a este espacio?

Yo creo que ahí la respuesta correcta es: si necesitan de nosotros para aportar con una visión distinta o con una mirada diferente, encantados de la vida participamos. Si el Presidente nos invita, felices. Si no, esperamos que lo hagan muy bien, porque es lo que necesita este segundo tiempo. Creo que dejar el país funcionando puede ser un gran legado.

¿No le parece que Crispi se ha convertido en una piedra en el zapato?

Puede ser una piedra en el zapato, pero también puede ser un escudo, ambas cosas. Yo no tengo una visión hoy tan clara de si es una piedra en el zapato o si efectivamente hoy es el mejor escudo que tiene el gobierno para enfrentar este caso. En el fondo, si lo están atacando a él, no están atacando a otros ministros u otros personeros de gobierno, ni al propio Presidente. Si lo están persiguiendo a él con la noticia, eso bloquea la persecución a otros ministerios o al propio gobierno. Entonces, hay que ver. Todo tiene de bueno y de malo. Sacarlo deja flanco abierto, porque el tema va a seguir.

¿Y una vez que terminen estos flancos?

Ahí el Presidente tendrá que evaluar.