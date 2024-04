Juan Valdés (PS), precandidato en La Granja: “He sido parte de la construcción de la comuna”

En medio del momento más álgido de la negociación electoral del oficialismo por las municipales de octubre, el precandidato del Partido Socialista en La Granja, Juan Valdés, se paseó por la sede de su colectividad, en París 873. En el segundo piso del edificio las tiendas sostenían, en ese momento, bilaterales, y a más de alguno le llamó la atención la presencia del exconcejal.

Según las encuestas de su partido, es uno de los favoritos para ocupar el puesto que quedará vacante tras la salida del DC, Felipe Delpin. Pero eso se sabrá recién en las primarias del próximo 9 de junio.

¿Por qué quiere ser alcalde de La Granja?

He sido parte de la construcción de La Granja, fui concejal cuatro periodos. Gran parte de lo que se ha hecho en la comuna ha sido con lo que he podido yo desde el consejo municipal. Tengo el conocimiento y la expertise, pero también las ideas para una comuna que tiene que resolver los problemas de salud, por ejemplo, que nos afectan fuertemente.

¿Cuáles son sus principales propuestas?

Colocar centros comunitarios de seguridad en las seis franjas territoriales, ampliar la cobertura de salud, con tal de descomprimir los centros de salud y que la gente no tenga que esperar una semana para que la vea un médico.

¿En qué cree que es mejor que el resto de los precandidatos del sector?

Tengo una propuesta mucho más concreta, tengo un plan para la La Granja, que lo hemos construido durante muchos años. Hay que mantener las cosas buenas que se hacen en la comuna y mejorar las que son deficientes.

¿Qué le parece la gestión actual del alcalde Felipe Delpin (DC)?

Han habido aciertos, como por ejemplo en temas de infraestructura. Pero hay cosas que ya no se están haciendo, como el trabajo con la infancia. La gente necesita tener más cercanía de los servicios municipales. El problema que tenemos es que estamos dando las prestaciones de salud tal cual las dábamos en los años 90 y estamos en el 2024.

¿No es un problema para usted la dispersión de votos? Algunos de su sector irán por fuera del pacto.

No es un problema en el sentido de que la gente sabe muy bien por quién votar. La gente no es tonta.

¿Cómo vio las negociaciones? La DC aspiraba a mantener esta comuna.

Lamento mucho, mucho, que la DC no se haya abierto al principio a una primaria y que se pretendiera señalar que los partidos tienen propiedad de las comunas. Eso no es así. El alcalde Delpin se equivocó al abogar porque no hubiera primaria y el cupo lo siguiera manteniendo la DC. Yo creo que se equivocó. Las comunas no tienen propietarios.