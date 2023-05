Kast tras triunfo de Republicanos en las elecciones al Consejo Constitucional: “Chile ha derrotado a un gobierno fracasado”

Con el 73,57% de las mesas escrutadas, el Partido Republicano se está imponiendo ante las demás listas con un 35,68% de las preferencias, es decir obteniendo 22 escaños. Bajo ese escenario el fundador del partido y excandidato presidencial, José Antonio Kast, entre ovaciones del público, se refirió a los resultados.

“Hoy día no hay mucho que celebrar porque Chile no está bien”, explicó el líder de Republicanos.

“Debo decir que no hay nada que celebrar porque Chile no está bien, porque los chilenos no estamos bien y eso hay que grabárselo en el corazón. Para algunos pocos esta elección parece muy importante, pero para la mayoría de los chilenos no, porque mañana tendrán que levantarse a la misma hora de siempre y seguir con sus vidas adelante”, agregó.

“Hoy no es tiempo de celebraciones, ni de divisiones. Es tiempo de trabajo y unidad”, dijo.

Al calificar los resultados de la elección, señaló: “Hoy día los chilenos derrotaron el desgano, la apatía y la indiferencia. Hoy millones de chilenos han salido a las calles y han concurrido a las urnas para dar una señal fuerte y clara del rumbo que quieren para nuestro país”. “Han triunfado las ideas del sentido común”, resaltó.

“Chile ha derrotado a un gobierno fracasado”, enfatizó, explicando que, a su juicio, el gobierno del Presidente Gabriel Boric, “ha sido incapaz de enfrentar la crisis de la inseguridad migratoria, económica y social”.

Siguiendo con su discurso, Kast planteó que en el gobierno “muchas cosas se desploman (...) como la aprobación presidencial. Los chilenos necesitan con urgencia que este gobierno comience a gobernar y se haga responsable de garantizar el orden, la prosperidad y la paz de todos los chilenos”.

Respecto a los resultados obtenidos por el partido, explicó que “tenemos que tomar con mucha humildad la enorme responsabilidad que millones de chilenos han depositado en nosotros”, comprometiéndose a “trabajar con mucha más fuerza para recuperar y reconstruir nuestro país”.

Además, Kast se refirió a las elecciones de alcaldes que se efectuarán en 2024, señalando que “comenzaremos desde mañana, por lo que nos ha instruido nuestro presidente (del partido), a desplegarnos por Chile para ir impulsando y promoviendo nuevos liderazgos”.