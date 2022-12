La apuesta final: partidos buscan sellar acuerdo constitucional este viernes

“Esta semana”.

Ese fue el límite que impuso el Presidente Gabriel Boric para que los partidos políticos arriben a un acuerdo constituyente que habilite un nuevo proceso de redacción tras el rechazo a la propuesta de la Convención Constitucional.

A tres meses de iniciadas las conversaciones, el punto de llegada se ve más próximo que hace varias semanas y los dirigentes ponen las fichas en la jornada de este viernes, que se estima será extensa: los partidos están citados a partir de las 9.00 horas en la sede del Congreso de Santiago.

La última cita del pasado miércoles estuvo marcada por un imprevisto giro entre los interlocutores oficialistas. Los partidos de gobierno abandonaron la idea de un organismo mixto -argumentando que, realmente, “nunca flotó” en las bases de sus colectividades- e insistieron en la idea de un órgano 100% electo.

¿La novedad? Bajo las reglas de la propuesta original de Chile Vamos: un comité redactor de 50 escaños. Demócratas -bajo la representación de la senadora Ximena Rincón- también hizo propia esa propuesta. Un número de escaños reducido si se piensa en las propuestas iniciales del oficialismo. “El valor de una persona que sea electa democráticamente es mayor al tamaño del órgano”, recalcó al final de esa jornada el timonel de Convergencia Social, Diego Ibáñez.

Hasta la noche del miércoles, el nudo estaba en cómo los expertos se hacen parte del proceso. Y es que en la propuesta inicial de Chile Vamos no se contemplaba que el grupo de 32 expertos habilitados para redactar un anteproyecto fuera vinculante.

Pero ante una dura arremetida protagonizada por Amarillos -partido en formación que tiene un solo parlamentario- no se aceptó la oferta donde el oficialismo se allanaba a su propuesta inicial, ya que la oposición argumentó que resulta indispensable que los expertos tengan “voz y voto”, lo que en la práctica se traduce en un órgano mixto.

Por lo tanto, la oposición mantuvo vigente la última propuesta presentada en la mesa negociadora, la que correspondía a un organismo híbrido.

Presencia de expertos electorales

En la recta final, y en vista de que podría sellarse el acuerdo durante este viernes, por los pasillos de la sede legislativa en Santiago podrían asomarse nuevas caras además de los negociadores de cada partido.

Así lo reveló la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, en entrevista con T13. “El viernes vamos a pedirles a nuestros técnicos electorales que vayan, porque ya hay que ir afinando los detalles del proyecto de ley y de los términos electorales. Más que estar frenado (el acuerdo) ya estamos en la parte más pequeña de discusión del mecanismo y eso requiere tiempo”, indicó.

Y es que luego del mecanismo -dependiendo de cuál resulte vencedor en las tratativas- vendrán temas anexos que podrían resolverse este viernes (si se sella el acuerdo) o quedar pendientes.

“Yo espero que el viernes lleguemos a un acuerdo, están los ánimos (...). Estamos acercando posiciones, espero que acordemos un mecanismo 100% elegido por la ciudadanía, paritario, con representación de pueblos indígenas más acotado que el proceso anterior y acompañado de una comisión de expertos que vaya acompañando el proceso y que, incluso, pueda funcionar antes del órgano constituyente (...) Hay que afinar detalles de itinerario electoral, fórmula de paridad de salida, la participación de pueblos indígenas, pactos y quórum”, afirmó el senador y presidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre.

¿Pero qué ocurriría si, luego de tres meses de conversaciones, no se llega a un acuerdo? El diputado del partido en formación Amarillos, Andrés Jouannet, sostuvo que el escenario óptimo es sellarlo hoy, pero advirtió que si no, “tendremos que demorarnos un par de días más”.

Sin embargo, la timonel PS insistió con otra “vía de salida” en caso de que no haya consenso: un plebiscito de entrada para definir el mecanismo.

“Si finalmente no tenemos las condiciones para que lleguemos a decir: ‘mire, esta es la ruta’. Bueno, (que) finalmente que sea la ciudadanía que decida, que decida quién quiere que redacte la nueva Constitución, cómo se va a constituir ese órgano. Se lo vamos a tener que preguntar a la ciudadanía en definitiva. Pero lo que no podemos hacer es pararnos de la mesa y decir ‘mire hasta aquí no más llegamos, no hay salida’. Porque nosotros estamos obligados a encontrar una ruta constituyente”, aseguró.

La postura de Vodanovic, de hecho, es compartida por Leonardo Cubillos, timonel del Partido Radical (PR). “Si no se llegase a acuerdo, la última ratio es un plebiscito de entrada”, señaló.

El senador Latorre, eso sí, prefirió no ponerse en ese escenario. ”Sería la última opción en caso de que no lleguemos a acuerdo, pero estamos apostando a cerrarlo (el acuerdo)”, concluyó.

Al cierre de la edición, el oficialismo coordinaba una reunión telemática para afinar detalles de la puesta en escena que tendrán en la cita con el resto de las fuerzas políticas.

Oficialismo reafirma opción 100% electa

Tal como han expresado los negociadores oficialistas, el órgano mixto es una opción resistida en los partidos. Por eso mismo, y hace algunos días atrás, el timonel de Comunes, Marco Velarde -en conversación con La Tercera- aseveró que si esa era la opción que terminaba imponiéndose, debía consultar con las máximas instancias partidarias si acudir o no con su firma al cierre de un -eventual- acuerdo.

En el último consejo general de esa colectividad, llevado a cabo el miércoles por la noche, se reafirmó que el órgano redactor 100% electo es la postura partidaria. Lo mismo ha manifestado la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) a través de su timonel, Flavia Torrealba.

Hasta el cierre de esta edición, el Partido Comunista (PC) sostenía un comité central extraordinario citado a propósito del curso de las conversaciones constitucionales y el terreno que había ganado hasta el miércoles un mecanismo mixto, con designación de expertos desde el Congreso.

Conocedores de la instancia, advierten que -hasta ahora- no se modificaría el respaldo actual del partido a un mecanismo 100% electo. Aunque la interrogante sigue siendo si el PC, ahora con su calidad de partido de gobierno, podría emular la imagen del 15 de noviembre de 2019 cuando quedaron fuera de la firma del Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución.

Uno de los críticos ha sido el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien durante este jueves volvió a hacer público su parecer a través de Twitter. “En las propuestas que se barajan para un acuerdo constituyente el pueblo está quedando completamente excluido. La legitimidad de cualquier proceso constituyente solo será posible si la ciudadanía está representada democráticamente”, finalizó.