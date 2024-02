Las soterradas gestiones de la derecha para evitar que el PC llegue a la presidencia de la Cámara

Una serie de llamados por teléfono sostuvieron por estos días los diputados de oposición, con algunos dirigentes de colectividades de centro, entre ellos, Miguel Ángel Calisto (Demócratas).

El objetivo de los contactos fue sondear cómo están los ánimos en esas tiendas respecto de la votación de la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, que se verá en marzo a la vuelta del receso legislativo del Congreso Nacional.

Sin tener posibilidad de lograr liderar la testera, en la derecha ahora apuestan como objetivo de oposición evitar que el Partido Comunista llegue a la presidencia de la Cámara Baja.

De esta manera, han interrumpido las vacaciones de febrero y se han puesto en contacto con diputados de centro, quienes son piezas clave para frustrar las pretensiones de los comunistas.

En la tienda dirigida por Lautaro Carmona se mencionaban como alternativas a los diputados Luis Cuello y Karol Cariola, luego del acuerdo del oficialismo que les ratificó el cupo para 2024.

Sin embargo, en Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) apuestan a apurar las gestiones para evitarlo. Hasta ahora el escenario es adverso, pues en esa votación se requiere la mayoría simple de los 155 diputados y diputadas en ejercicio: es decir, 78 votos. Si el candidato a liderar la testera no alcanza esos sufragios, se llega a una segunda vuelta en la que gana el que saque la mayoría de los presentes en sala.

En Chile Vamos, el Partido Republicano, el Partido Social Cristiano e independientes afines a la derecha cuentan con 67 votos, por lo que necesitan 11 para cumplir con su objetivo. Por ello es que han sondeado a sectores como los independientes, el Partido de la Gente, Demócratas, la DC y otros parlamentarios como Pamela Jiles (PH).

La idea que ha tomado fuerza últimamente es convencerlos de que el Partido Comunista no es apto para encabezar la Cámara, pues, a juicio de la derecha, es una colectividad con la que no se pueden llegar a acuerdos.

Prueba de ello, dicen en Chile Vamos, es que comenzarán a reactivar las críticas que el propio PC ha hecho al gobierno y al Presidente Gabriel Boric, pese a que pertenecen a la misma coalición.

Por ejemplo, recordarán que los comunistas criticaron a Boric luego de afirmar que fueron desmedidas las querellas contra el expresidente Sebastián Piñera en el marco del estallido social, u otros desmarques como los reparos al gobierno por revocar las pensiones de gracia o lo que fue la organización de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado.

El jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, sostuvo a este medio que “los diputados de gobierno tienen que reconsiderar la decisión de entregarle la presidencia de la Cámara al Partido Comunista. Considerando que el gobierno nos ha llamado al diálogo, al encuentro y al entendimiento. Cosa que es muy difícil con alguien que promueve permanentemente las diferencias y el enfrentamiento. Debieran repensarlo”.

Y agregó: “Nosotros haremos un esfuerzo como siempre de entendernos con los sectores moderados para ver si podemos tener una mayoría administrativa en la Cámara y les demos prioridad a los proyectos que la ciudadanía espera”.

El jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum.

El diputado Miguel Ángel Calisto, por su parte, indicó que “nosotros efectivamente vamos a tomar nuestra decisión en conjunto, los seis diputados, y vamos a determinar si ratificamos el acuerdo con la izquierda que hoy día tenemos vigente, o si vamos a concurrir a otro tipo de acuerdos. Toda esa resolución la tomaremos en marzo y escuchando la opinión de todos”.

En la Cámara algunos sostienen que Calisto tiene pretensiones de ser presidente de la corporación, por lo que estaría tentado a desmarcarse del acuerdo con la izquierda.

A los seis diputados que tiene Demócratas, se suma que en Chile Vamos buscan apoyos de algunos independientes como Yovana Ahumada, Enrique Lee o René Alinco, algunos que han estado abiertos a la opción. De todas maneras, otros -como el representante del PDG Rubén Oyarzo- han cerrado esa alternativa, al igual que la DC.

De hecho, el jefe de bancada de la falange, Eric Aedo, aseguró que respetarán el acuerdo inicial del oficialismo. “Lo que ha hecho el PC no ha hecho variar la decisión de la Democracia Cristiana de respetar el acuerdo político que firmamos de manera libre todos los partidos políticos”, dijo.

Y añadió: “Eso incluye no sólo a la Democracia Cristiana, incluye a Demócratas, al PDG y obviamente a las fuerzas del oficialismo. Para nosotros eso no está en cuestión. Yo espero que todos respondamos a lo que afirmamos el año pasado, que confirmamos, además, en un documento que suscribimos y, por lo tanto, la Democracia Cristiana hasta acá no ve motivos para no cumplir el acuerdo”.