Golborne recuerda rescate de los 33 mineros y destaca “gran mérito político” de Piñera: “No sé si muchos habrían tomado esa decisión”

Uno de los hitos que marcaron el primer mandado (2010-2014) del fallecido expresidente Sebastián Piñera fue el rescate de los mineros de la mina San José, en la ciudad de Copiapó, Región de Atacama.

El derrumbe de la mina se produjo el jueves 5 de agosto de 2010 alrededor de las 14:30, dejando atrapados a 33 mineros a unos 600 metros de profundidad durante 69 días.

En diálogo con el programa “Tu Día” de Canal 13, este miércoles el ex ministro de Minería, Laurence Golborne, figura clave en la organización del rescate, recordó cómo el exmandatario afrontó esa tarea.

Según contó, el objetivo era encontrarlos “aunque fuese fallecidos”, porque había que darle “una respuesta a sus familias”.

“Quiero destacar el gran mérito político en la decisión. Esa decisión, yo no sé si muchos la habrían tomado. Yo muchas veces me he preguntado si yo en sus pantalones hubiese sido capaz de tomar esa misma decisión”, dijo el ex secretario de Estado.

Y luego ahondó: “Porque resulta que estamos hablando de una minera privada. Y asumir el costo de una tragedia se iba a asociar al gobierno”.

Golborne destacó que Piñera “tenía un estilo de liderazgo muy activo, muy capaz”. Y además, recalcó que a pesar del paso de los días, el exmandatario decidió que el rescate siguiera hasta encontrar a los mineros, por lo tanto, a su juicio, “le deben la vida al Presidente (Sebastián Piñera)”. Finalmente, después de más de dos meses, los 33 trabajadores fueron rescatados con vida.