Leitao valora transferencia de platas del Royalty Minero y llama a “repensar la estructura de financiamiento municipal”

En Calama, Región de Antofagasta, el Presidente Gabriel Boric encabezó la mañana de este martes una ceremonia para conmemorar el traspaso de fondos de la Ley de Royalty Minero. Se trata de transferencias de más 93 mil millones de pesos que comenzaron el viernes 12 de abril.

Asistieron ministros y autoridades de la zona, además del presidente Asociación de Gobernadores Regionales de Chile, Rodrigo Mundaca, y la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carolina Leitao.

La Ley de Royalty Minero, aprobada en 2023, creó dos fondos: Fondo de Equidad Territorial (FET), destinado a compensar brechas de recursos entre municipios, y el Fondo de Comunas Mineras (FCMI), para compensar externalidades de la actividad minera en comunas de regiones mineras. Los 93.600 millones que se traspasaron a partir del viernes, beneficiarán a más de 12 millones de habitantes de 307 comunas a lo largo de Chile, destacan desde el Ejecutivo. Estos recursos adicionales corresponden a cerca del 50% de lo que se espera recaudar a través del Royalty Minero. Con ello, la Región de Antofagasta recibirá más de 6.200 millones de pesos y Calama, en tanto, recibirá más de 2.100 millones.

Necesidad de capacidad financiera

En su discurso en la ceremonia, la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, resaltó que estos traspasos constituyen “un avance relevante para la equidad territorial”.

“Los municipios son y seguirán siendo la institución más cercana para atender los problemas que aquejan a las comunidades. Temas como la seguridad, el mejor acceso a la salud, una mejor educación pública, necesitan no sólo de voluntad política para ser resueltos, sino que también de capacidad financiera”, expuso la timonel de la AChM.

Leita planteó que “históricamente, la distribución de fondos del Estado central ha estado lejana a las necesidades reales de cada comunidad”.

“Esto genera injusticias territoriales significativas en el acceso a servicios básicos y oportunidades de desarrollo de la vida de las personas. Hoy, en Chile hay comunas y localidades que ante eventos de la naturaleza pueden quedar en estado de aislamiento durante semanas. Hoy en Chile hay comunas que no cuentan con la cantidad de especialistas suficientes. Hay comunas que no tienen cubierto servicios básicos. No sigamos pensando el país desde el centro. Pensemos Chile desde sus comunidades. Ese es el país real”, enfatizó la jefa comunal.

En esa línea, Leitao indicó que “el sistema de financiamiento municipal, que está normado por la ley de rentas municipales no ha estado exento de modificaciones que han intentado ir equiparando y ajustando la forma en que los municipios obtienen ingresos y cómo estos se redistribuyen y aportan en el Fondo Común Municipal”.

“Repensar la estructura de financiamiento municipal”

“Esto hace imperativo repensar la estructura de financiamiento municipal, para así cumplir con el objetivo de que cada vecino y vecina reciba del Estado lo que tiene derecho y no que su bienestar este condicionado por el lugar que le tocó nacer”, argumentó.

La autoridad resaltó que “el Royalty Minero es una de los mayores impulsos del Estado a las finanzas municipales desde el retorno de la democracia y un paso muy importante en la descentralización financiera, que contribuirá a la equidad territorial”.

La alcaldesa dijo que esta distribución de dineros “no solo beneficiará a las comunas afectadas por la actividad minera, sino que también se utilizará para reducir las brechas de desigualdad que enfrentan las comunidades más desfavorecidas”.

“De los fondos asignados, $22.891 millones corresponden al Fondo de Comunas Mineras y $70.755 millones al Fondo de Equidad Territorial. Esta redistribución de recursos transformará radicalmente la realidad de numerosas comunas en Chile, con aumentos significativos en sus presupuestos, como es el caso de Andacollo, Catemu y Tierra Amarilla, que verán incrementos de más del 15%”, detalló la presidenta de la AChM, destacando que estos recursos serán de libre disposición para los municipios.

Por ello, acotó, las representaciones comunales tienen “la obligación de garantizar que estos fondos se utilicen de manera transparente, eficiente y en beneficio de todos los vecinos y vecinas”.

“Desde la Asociación Chilena de Municipalidades, reiteramos nuestro compromiso con la equidad territorial, la probidad y transparencia en el uso de los recursos y la mejora en la calidad de vida de cada comuna del país”, cerró la alcaldesa.