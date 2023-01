Luis Silva (Republicano): “Nuestra posición no es la de torpedear el proceso constituyente para que naufrague, sino tensionarlo para que dé lo mejor de sí”

Luis Silva fue candidato constituyente por la lista Vamos por Chile en representación del distrito 13 y, además, es profesor de Derecho Constitucional.

Militante de Republicanos y posible carta del partido para ser candidato a consejero constitucional, defiende la idea de que la derecha se divida en dos listas para esa elección, y le entusiasma la posibilidad de que Republicanos comparta un pacto con el Partido de la Gente (PDG).

El partido Republicano rechazó el “Acuerdo por Chile”. ¿Está mirando con lejanía el proceso constituyente?

El partido está tan próximo al proceso como todos los demás actores políticos, lo que pasa es que tiene una posición diferente a la del resto, pero no es que mire con indiferencia, que es lo que yo entiendo por lejanía, al contrario, le importa mucho.

¿Qué busca defender Republicanos en este proceso?

Quieren representar con ese voto a un número importante de chilenos y chilenas que no creen que la nueva Constitución sea la solución a los problemas que se hicieron tan visibles en el estallido de octubre de 2019. Es darles una voz a quienes votaron Rechazo en octubre del 2020 y en septiembre de 2022. Independientemente de que sean votos, entre comillas, perdidos, porque ya sabemos que hay una amplia mayoría que le va a dar cauce al proceso iniciado.

¿Es conveniente para Republicanos abrir la derecha en dos listas?

Me gusta la idea de ir separados para ofrecerle al electorado de derecha una mayor variedad en el voto, y es valioso tener más candidatos desplegados promocionando las ideas de la derecha. En cambio, si la derecha siempre está defendiéndose con el argumento de ir en lista única, me parece que esa trinchera es una posición que le da una cierta seguridad, pero que también le pone un techo.

Se sabe que la directiva de Republicanos está tanteando la posibilidad de ir junto con el Partido de la Gente en una misma lista. ¿Qué líneas programáticas comunes tienen para el proceso constituyente?

Programáticas, no. Hay una historia común en la posición que se ha adoptado respecto a este proceso. Me gusta ilustrar la posibilidad de un pacto de Republicanos con el PDG como dos señores que vienen y se dirigen a lugares distintos, es decir, tienen distintas trayectorias políticas, pero que se encuentran en la misma orilla del río y hay un solo barco para pasar al otro lado. Entonces dicen “crucemos juntos el río, después cada uno sigue su camino”, eso es lo que imagino para explicar un pacto con el PDG. Veo posible que Republicanos vaya en una misma lista con PDG, pero no sé si va a ocurrir.

¿Qué opina de que desde la UDI señalaron que esperan que los Republicanos no se sumen al proceso constitucional para torpedearlo?

Me parece muy oportuna la advertencia. Nunca he entendido la posición de Republicanos como la de un partido que está torpedeando el proceso en el sentido de querer que naufrague, sino tensionarlo para que dé lo mejor de sí. Es legítimo que un partido político vote en bloque en contra del proceso para interpretar a un electorado que definitivamente cree que el proceso no va a solucionar ningún problema de su vida cotidiana, pero al mismo tiempo el Partido Republicano tiene un compromiso auténtico con el bien de Chile.

Pese a las inhabilidades que se otorgarán a los consejeros constitucionales, ¿le gustaría ser candidato a algún cargo en representación de su partido?

En lo que de mí dependa, yo voy a ser candidato al Consejo Constitucional. Voy a ir pese a la inhabilidad, porque quiero contribuir a este proceso por mi expertise como profesor de Derecho Constitucional y mi elección fallida por culpa de Rojas Vade en la elección de constituyentes en 2021. Quiero hacer todo lo posible por estar en el grupo de las personas que escriban y sancionen esta nueva Constitución.

¿Por qué por culpa de Rojas Vade?

Porque fuimos por el mismo distrito, el 13. Yo iba en la lista Vamos por Chile y Rojas Vade por la Lista del Pueblo. En el conteo de votos hasta las 12.00 de la noche, la lista de la derecha tenía votos suficientes para meter un candidato y gracias a la ley de cuotas estaba entrando el hombre con más votos de la lista de derecha, que era yo. Sin embargo, en ese momento la Lista del Pueblo dobló a la lista de la derecha y puso a dos miembros, Ingrid Villena, como primera mayoría, y Rojas Vade, como segunda. Así que, el que me sacó de la Convención fue Rojas Vade y por 300 votos, es decir, nada.

En el caso de que se rechace el nuevo proceso constituyente, ¿ve posible un tercer intento?

Sí. Se puede abrir uno nuevo, porque las premisas en las que descansa el segundo proceso se van a mantener vigentes. Estas son que en el plebiscito de octubre de 2020, Chile se pronunció a favor de una nueva Constitución y mientras no se entregue, el mandato del pueblo sigue pendiente. La desafección con la Constitución vigente va a seguir siendo un motivo que se pueda invocar para desembarazarse de esta. Por lo tanto, ¿qué impide que haya un tercer, cuarto o quinto proceso?