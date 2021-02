Ministra de la Mujer: “Me parecen inaceptables las declaraciones del concejal Iván Roca, normalizando situaciones de abusos y vulneración a una menor”

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, calificó de “inaceptables” los dichos del concejal de la Unión Demócrata Independiente (UDI) por Lota Iván Roca tras la detención de su hijo el pasado 7 de febrero por detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Concepción de la Policía de Investigaciones, acusado de violar a una niña de 12 años.

“Me parecen inaceptables las declaraciones del concejal Iván Roca, normalizando situaciones de abusos y vulneración a una menor. Como mujer y ministra de la Mujer y Equidad de Género condeno la violencia venga de donde venga”, expresó la secretaria de Estado.

“La posición de nuestro Gobierno es clara, tolerancia cero a cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Como sociedad tenemos la responsabilidad de educar en igualdad y respeto. Y los padres, en estos casos, deben permitir y facilitar que las instituciones funcionen”, agregó la titular del Ministerio de la Mujer.

Por su parte Isabel Plá, exministra del ramo y vicepresidenta UDI informó que pidió pasar al Tribunal Supremo gremialista al concejal.

“Tiene una responsabilidad pública como autoridad y sus declaraciones son inaceptables: pretende convertir en víctima al hijo de 33 años, formalizado por violación, responsabilizando a la verdadera víctima, una niña de 12 años”, señaló Plá.

Jurguen Roca Aguayo, de 33 años, fue formalizado por la violación de menor de edad. El sujeto reconoció su culpabilidad. El Juzgado de Garantía de Lota estableció su prisión preventiva al considerarlo un peligro para la sociedad y la víctima.

“Si usted tiene un hijo mayor, edúquelo, aconséjelo. Día a día está expuesto a mantener una relación en forma irresponsable con una menor de edad. Aunque tenga el cuerpo de una joven mujer será sí o sí acusado de violación. Aunque la menor declare que fue de común acuerdo”, escribió en redes sociales el concejal Roca sobre el caso de su hijo. “Si usted es padre o madre de una mujer menor de edad, contrólela, enciérrela. No le dé libertad de hacer lo que ella quiera. Cero carretes con hombres mayores, cero salidas de noche o que se quede afuera llegando de madrugada. Para así no enterarse que está teniendo relaciones impropias de su edad con un hombre mayor. Sólo así evitará sufrimiento a la familia por no responsabilizarse del cuidado de una menor”, agregó el representante comunal lotino.