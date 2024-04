Ministra Jara y aplicación de Ley de 40 horas: “Exige que los salarios se mantengan”

La Ministra del Trabajo, Jeannette Jara, señaló este domingo que con la aplicación de la ley que rebajará la jornada laboral a 40 horas, los trabajadores no verán mermados sus ingresos y que por eso el proceso se desarrollará en forma gradual.

“La Ley establece que no puede haber rebaja en las remuneraciones con motivo de la reducción de jornada. Por eso son cinco años para adaptarse porque como en Chile se paga poco, la verdad que pensar que, además, con la reducción de la jornada laboral se pagarán peores salarios, estaríamos en un escenario muy negativo. Por eso la ley se implementa con gradualidad y exige que los salarios se mantengan”, señaló en 24 Horas.

Jara explicó que la jornada laboral “el 26 abril de este año pasara a 44 horas, en dos años más a 42 y en total en cinco años va haber pasado a 40. El primer año de la ley se rebajará en una hora, el tercer año dos horas más y en el quinto la otras dos horas”.

Luego indicó que “este es el plazo máximo; por tanto, quien quiera anticiparse lo puede hacer y de hecho ya hay 5.400 empresas que han postulado al sello 40 horas”.

Seguidamente expresó sobre la aplicación de la ley que “se hizo con esta gradualidad porque hay que recordar que como asumimos el gobierno hace un par de años y este proyecto logró un espacio de acuerdo, todavía recibimos la economía con muchas dificultades, con una inflación muy alta -casi del 14% en agosto de 2022-, que ahora se ha ido regularizando, pero sin duda son temas que había que tener a la vista y para eso hay que cuidar el empleo y los salarios”.

Sobre la reducción inicial de una hora a la semana, Jara indicó que hay dos posibilidades. “Si hay acuerdo o no hay acuerdo. Si no hay acuerdo, el empleador dispone de una una hora directa a la semana. Si hay acuerdo, puede decir que lo hará lunes o el jueves, en vez de la mañana a la salida, de una hora o dos medias horas. Lo que no puede ocurrir que alguien diga minutos porque ahí se vulnera el espíritu del acuerdo y la ley”.

“No me imagino un trabajador que estuviera de acuerdo con que se le redujera su jornada en minutos, entre otras cosas porque en Chile la jornada es de 45 horas a la semana, no de minutos, no de segundos, no de suspiros, sino que de 45 horas a la semana”, puntualizó.

La secretaria de Estado manifestó que la Ley 40 horas “se realizó siguiendo el modelo similar de cuando se rebajó la jornada laboral con anterioridad de 48 a 45 horas, pero en realidad en ese minuto a ningún empleador se le ocurrió la idea de trabajar por minutos o aumentar la hora de colación, que es lo que nos ha estado pasando ahora, y que esperamos que se corrija de acá a que se comience a implementar la ley. Porque sería muy negativo que una ley que costó tanto sacarla, que nos pusimos de acuerdo la CPC, las pymes, la CUT y el gobierno, con un apoyo unánime en el Congreso, se implemente con triquiñuelas, con fraude a lo que la propia ley establece”.