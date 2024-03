Ministra Orellana y detención de hijo de Gary Medel: “La violencia intrafamiliar es un delito, la ley la deben cumplir todos”

Esta tarde la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se refirió a la detención de Gary Stevens Medel Henríquez, uno de los hijos del futbolista nacional Gary Medel, tras una denuncia por violencia intrafamiliar en Las Condes. El sujeto pasará a control de detención y será formalizado durante esta jornada.

“La violencia intrafamiliar es un delito, un delito además para el cual acabamos de aprobar -el 6 de marzo- la Ley Integral en contra de la violencia hacia las mujeres, que mejora las cautelares de protección, la eficacia para quienes denuncian y que, además, entrega más garantías de acompañamiento. Ésta rige para todos los ciudadanos que están en el territorio nacional sin distinguir cuál es su oficio, cuál es su familia. La ley la deben cumplir todos”, advirtió Orellana.

Si bien dijo que desde la cartera no tienen la representación jurídica de la denunciante, por lo que no se refirió a los detalles del caso, la ministra indicó que “los entornos juegan un rol importante para la prevención de hechos graves y, en ese sentido, cualquier tercero aunque no sea familiar, como ocurrió en este caso, puede llamar si detecta una situación de riesgo”.

Gary Medel junto a su hijo.

“Luego, si se continúa o no con el procedimiento jurídico, esa es la voluntad de la víctima como mayor de edad que es. Pero queremos destacar que aquí se está acogiendo el llamado que se ha hecho a que todos tenemos una posición”, agregó.

La secretaria de Estado recordó que el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG) atiende “a mujeres de todos lados, de todas las proveniencias” y que “no exige Registro Social de Hogares ni una condición socioeconómica” para acceder a ayuda.

Femicidio en Talca

Por otro lado, y a través de su cuenta de X (antes Twitter), Orellana lamentó el femicidio de una mujer en Talca. Se trata del segundo caso de femicidio en esa ciudad en lo que va de año y el undécimo en el país.

“Lamentamos un nuevo femicidio y por eso insistimos: necesitamos más herramientas para prevenir, actuar más rápidamente, proteger a quienes denuncian y sancionar eficazmente, por eso es tan importante contar pronto con la Ley Integral”, expresó la autoridad.

La agresión, ocurrida durante la mañana de este viernes, terminó con la detención de la pareja de la mujer, un hombre de 57 años, y fue él mismo quien dio aviso a la policía del crimen.