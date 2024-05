Monsalve respalda a Juan Andrés Lagos en medio de pugna con el PC

Un blindaje le otorgó este jueves el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), a su asesor, Juan Andrés Lagos (PC), luego de que este último fuera parte de la “barra” de la que habló la autoridad socialista para desmarcar a La Moneda de la procesión comunista en apoyo a Daniel Jadue, formalizado desde este miércoles.

“No creo que haya ahí una falta laboral y quienes prestan servicio al gobierno, particularmente al Ministerio del Interior, siempre están en evaluación tanto en términos de los servicios profesionales que prestan, como eventualmente la conducta política que tienen. Pero quiero insistir, desde el punto de vista laboral, no hay ninguna falta”, dijo Manuel Monsalve desde el Congreso, lo que despejó la duda sobre cuál sería la posición de La Moneda respecto de la presencia del asesor e integrante de la comisión política en el acto por Jadue.

Santiago, 30 mayo 2024. El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se retira del Centro de Justicia en el segundo día de formalización. Marcelo Hernández/Aton Chile

La participación de Lagos en la manifestación fuera de tribunales en favor del alcalde -300 personas, batucadas, lienzos y aglutinaciones- llevó a que desde Renovación Nacional pidieran la salida inmediata del asesor comunista y que la UDI oficiara a Interior para conocer los informes en los que ha trabajado el dirigente.

“Juan Andrés Lagos no es funcionario de planta del Ministerio del Interior, no es funcionario de contrata, presta un servicio, no tiene una obligación horaria, no tiene una falta laboral y hace ejercicio libre de un derecho que tienen los chilenos”, profundizó el subsecretario del Interior en su línea de defensa al periodista.

Juan Andrés Lagos

El cierre de filas que hicieron en el gobierno con Lagos es, al mismo tiempo, una de las autoridades a las que más ha apuntado la oposición, debido al rol que ha asumido, más allá de su cargo, en algunas ocasiones. Por ejemplo, cuando estuvo en las coordinaciones del equipo territorial del “En contra” o cuando abordó la crisis que se generó con el asesinato del teniente venezolano en Chile, Ronald Ojeda.

Lagos es un hombre con experiencia en este tipo de situaciones. De hecho, durante el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet debió renunciar a su cargo de asesor de Rodrigo Peñailillo (Interior) por presiones de la derecha, luego de sus críticas abiertas al entonces diputado UDI José Antonio Kast.

El PC contra Monsalve

“Yo no soy barrista”, le respondió el miércoles en la noche a Monsalve el presidente del PC, Lautaro Carmona, luego de que el subsecretario tomara distancia con el hito que se organizó en respaldo a Jadue al decir que “la justicia no es para transformar a las fuerzas políticas en barras”.

01 Marzo 2024 Entrevista a Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista. Foto: Andrés Pérez

El jefe comunal evitó referirse al caso durante la tarde del miércoles y dejó que fueran los personeros de su colectividad quienes asumieran la defensa. Así, Carmona figuró hasta en tres radios distintas durante la mañana del jueves, siendo en ADN en donde más endureció el tono por las críticas de Monsalve.

“Descalificar a esas personas que fueron de muy temprano, que hacen otras cosas, que trabajan, que son personas que tienen compromisos con la izquierda, de barristas, me parece que es una descalificación un poquito gratuita”, afirmó el presidente PC, agregando que “no me parece que corresponda a una autoridad de gobierno”.

“Nunca he sido barra, actúo como político. Podría haber sido acusado de barra todas las veces que me movilicé frente al Poder Judicial”, dijo también Carmona en radio Futuro.

En el Parlamento, los diputados de la colectividad también dieron un paso al frente y salieron en defensa de la convocatoria. “Acá necesitamos dar estabilidad, por tanto, cuando muchas veces se hacen imputaciones hacia nuestro sector de que estamos hoy día presionando al Poder Judicial, nosotros lo queremos descartar contundentemente, porque lo que se dio el día de ayer fue una manifestación ciudadana, donde también se congregaron tanto a militantes como no a militantes”, sostuvo la diputada Daniela Serrano.

“Son dichos inapropiados, a nosotros nos parece que el derecho a la manifestación y el derecho a la reunión es libre en un Estado de derecho y por cierto me parece que es una descalificación innecesaria”, respondió, en tanto, Matías Ramírez.

“Declaración insolente y antojadiza calificar a militantes PC que acompañaron a Daniel Jadue como ‘barra brava’”, publicó en su cuenta de X la parlamentaria Carmen Hertz. “¿Qué se creen?”, preguntó la exvicepresidenta de la Cámara, criticando también la tesis esbozada por el Ejecutivo. “En cuanto a las ‘instituciones funcionan’, habría que recordar que no fueron muy respetuosas y conscientes de la separación de poderes las declaraciones altisonantes de autoridades políticas contra el juez Daniel Urrutia”, agregó.

La situación llevó a que el propio Monsalve abordara de nuevo el asunto, aunque no retrocedió en cuanto a esta crítica.

“Lo que he dicho es que la justicia no es un espacio para que las fuerzas políticas las transformen en barras. Quiero ir al tema de fondo, que es cuidar la autonomía de los poderes del Estado. No me voy a perder de ese foco, no creo haber utilizado palabras que descalifiquen a nadie y quiero reiterar que mi relación con el presidente del PC siempre ha sido buena y creo que sigue siendo buena”, reafirmó la autoridad.

Al respecto de la polémica, la ministra de la Segegob, Camila Vallejo -integrante de la comisión política del PC como Carmona y Lagos-, hizo un llamado a “evitar hechos que terminen distrayendo el fin último”.