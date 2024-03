“Mostraron su verdadera cara” y “negociación absolutamente espuria”: las críticas a la elección de Matías Walker como vicepresidente del Senado

“Propongo para la vicepresidencia del Senado al senador Matías Walker Prieto”, fueron las palabras pronunciadas por el senador Luciano Cruz-Coke, que ocasionaron un tenso momento en la Cámara Alta, posterior a la votación que ratificó a José García Ruminot (RN) como presidente de la Corporación.

Y es que el representante de Evópoli debía asumir ese cargo ya que así lo consignaba el acuerdo administrativo suscrito en marzo de 2022.

Sin embargo, el parlamentario opositor renunció a su legítimo derecho a la vicepresidencia, proponiendo a su par de Demócratas, quien resultó electo con 25 votos a favor, 19 en contra y una abstención.

Cabe señalar que esta votación se produjo en el contexto de que fracturara el pacto acordado hace dos años por casi todas las fuerzas políticas (salvo por RN), y que establecía que en esta ocasión le correspondía al Partido por la Democracia presidir la corporación, cuya carta era Pedro Araya.

Previamente, ni la Democracia Cristiana (DC) ni Demócratas cedió respecto a tener un cupo en la Comisión de Hacienda, considerando que en el referido acuerdo, firmado antes de que el partido falangista se dividiera, había quedado consignado que uno de los cinco puestos en esa instancia debía cederse a Evópoli (específicamente al senador Felipe Kast) y otro a “DC Ximena Rincón”.

Pese a que la líder de Demócratas ya no forma parte de la DC, ésta exigió el cupo en la referida comisión, lo que generó tensiones y un conflicto político que fue escalando en declaraciones que se extendieron durante ambas votaciones.

Críticas a Rincón y Walker

Al momento de la votación, los legisladores oficialistas apuntaron sus dardos en contra de Matías Walker y de Ximena Rincón, reprochando una “movida política” que se hizo “a espaldas” de la ciudadanía.

“Es un día triste para el Senado porque lamentablemente no se cumplió el acuerdo y acaba de quedar al descubierto cuál era la verdadera razón. Yo tengo la mejor opinión de Matías (Walker), pero claramente aquí hubo una jugada, hubo un portonazo donde la derecha, y especialmente la UDI, mostraron su verdadera cara”, criticó el senador Pedro Araya (PPD).

Por su parte, la senadora Loreto Carvajal (PPD) dijo que “en este senado ha nacido un nuevo partido: ‘Hipócritas’ (…) Hemos perdido tal vez la presidencia del Senado, mas no la dignidad que este Senado merece. Es indigno, es vergonzoso, es hipócrita venir a develar acciones poco valientes a razón de una nominación que, a vista de todos, ha sido suficientemente develada”.

El senador Alfonso de Urresti (PS) sostuvo que “este es el nacimiento del pacto de la derecha municipal, para las elecciones parlamentarias y seguramente presidenciales”.

En tanto, el senador Fidel Espinoza (PS) indicó que “es un día muy triste para la democracia. Ya la suciedad de la primera votación fue buscar una excusa. Que lamentable para un senador tan prestigioso como García Ruminot entrar como presidente del Senado deslegitimado absolutamente de la forma en como lo hicieron, de una negociación absolutamente espuria que termina con el promotor directo de haber evitado la concreción de los acuerdos, que es Matías Walker, siendo vicepresidente de la Cámara Alta. Qué vergüenza para Matías. Aquí hubo una negociación a espaldas, a oscuras”.

Una de los reproches más sentido fue el que hizo el senador Francisco Huenchumilla (DC), quien manifestó “en 1938, Eduardo Frei Montalva con otros jóvenes renunciaron al Partido Conservador y se fueron de la derecha. Hoy día, 84 años después, en pleno siglo XXI, tú vuelves a la derecha, retrocedes en la historia”.

Asimismo, desvió sus críticas para la senadora Rincón, expresando que “lo siento mucho, porque cuando ustedes se fueron de la DC lo hicieron con un proyecto de centro y muchos camaradas los siguieron, y hoy día ustedes pertenecen a la derecha. Creo que les deben una explicación a los miles de militantes de la Democracia Cristiana por esta conducta política”.

De igual modo, el senador José Miguel Insulza (PS) se refirió a Walker diciendo que “con la conducta que ha tenido hoy nos ha demostrado que no es digno de tener ningún cargo en este Congreso”.

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) indicó que “cuando uno no respeta los acuerdos es el primer paso. Después no se respeta a las personas, a los adversarios, socava la democracia y los entendimientos (…) Es impresentable que cuando me nace la oportunidad, como le nació a la derecha, de tener dos votos más, tiran todo por la borda con una excusa mala”.

En tanto, el senador Daniel Núñez (PC) señaló que “aquí ya se había fraguado un acuerdo”, desestimando una supuesta “generosidad” que atribuyeron parlamentarios de oposición a Luciano Cruz-Coke al “ceder” su opción de liderar la vicepresidencia de la Cámara Alta a Walker, reafirmando que “eso ya estaba acordado”.

“Acá se incumplió un acuerdo político y por lo menos tengan la decencia de decir la verdad. Quieren ejercer el poder que tienen con 27 votos (…) Lamento que el senador Matías Walker se haya prestado para esta jugarreta, hoy no da la confianza, para él la palabra empeñada carece de valor y desde ese punto de vista quiero decir que no imagino a lo que podemos llegar mañana”, acotó.

La senadora Ximena Órdenes (Ind) remarcó que “hoy se nos pretende hacer creer que, de manera espontánea, hay un cambio en la bancada, y se le cede el cupo al partido Demócratas. Esto no se cuadra en dos horas, esto estaba diseñado con anterioridad. No se endosen responsabilidades o se inventen argumentos que de verdad no se sostienen”.

El senador Jaime Quintana (PPD) sostuvo que “hay compañeros que tienen el derecho a cambiarse de partido, a darse vuelta la chaqueta, pero no pueden alterar los equilibrios pasándose para la derecha y haber cruzado el (río) Rubicón como lo hicieron hoy”.

La senadora Paulina Vodanovic (PS) reprochó que “una persona decente es quien se comporta con prudencia y respeta las normas sociales, eso hoy día no ocurrió (...) Hoy hemos visto aquí una operación política de la derecha con Demócratas incluídos. Yo tengo aprecio personal por Matías Walker, pero me desilusiona profundamente que haya entregado su palabra a cambio de la vicepresidencia que en estos momentos se vota”.

Finalmente, la senadora Isabel Allende (PS) reiteró las críticas en contra de Rincón y Walker, manifestando que “me duele hoy día ver que son incapaces de sostener un acuerdo (…) Basta de excusas banales, basta de impudicia, he visto mucha hipocresía. Es política, sí. Pero que es lamentable que se haya roto ese acuerdo, ya lo creo”.