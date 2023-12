“No entiende mucho de política”: dichos de Jaime Sáez sobre presidentes del Socialismo Democrático desatan críticas en la coalición

“No me parece que sean los presidentes de partido, y menos presidentes de partido que no han ganado una sola elección, quienes tengan que estar pauteando al Presidente”. Esa es la conclusión a la que llegó el diputado Jaime Sáez (Revolución Democrática) luego de que tres de los cuatro presidentes del Socialismo Democrático -la senadora Paulina Vodanovic (PS), Leonardo Cubillos (PR) y Juan Carlos Urzúa (PL)- hicieran ver que la permanencia de Miguel Crispi como jefe de asesores del Segundo Piso se ha convertido en un problema para el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Sus dichos fueron tema obligado en el almuerzo que compartieron la tarde del miércoles los diputados socialistas. En este partido resienten particularmente sus palabras en consideración de que Vodanovic fue designada como senadora luego de que Álvaro Elizalde asumiera como ministro de la Segpres.

En esa línea, el diputado Tomás de Rementería (PS) respondió que “el diputado Sáez no entiende mucho de política. Los presidentes de partidos son los que movilizan la voz de muchas cosas (...). El presidente de su partido -Diego Vela- no ganó una elección, solo una online donde votaron menos de un 10% de los vota generalmente en el PS. Me parece que eso no significa que inhabilite, Vela puede hablar”.

Por su parte, el diputado Leonardo Soto, quien además es vicepresidente del PS, dijo a este medio que “no me gusta que algunos se levanten con una especie de superioridad moral sobre otros integrantes del oficialismo y pretendan restringir su libertad de expresión. Yo creo que tenemos que ampliar un poco la mirada sobre los problemas y sobre todo el rumbo que tiene que tener la coalición gobernante, para poder mejorarla, y no acallar ese debate”.

A través de redes sociales, el diputado socialista Juan Santana afirmó que “estas declaraciones son un desatino. Ganar la elección interna y ser presidenta de un partido oficialista debe ser razón suficiente para tener un poco más de respeto”.

“Siento que el diputado tiene que ordenar su propia casa, limpiarla. El comportamiento que ha tenido Revolución Democrática y sus militantes involucrados (en el Caso Convenios) desgastan al gobierno, le crean problemas, no permiten que podamos despegar con un programa transformador. Hago un llamado de atención al diputado a que se preocupe en esa tarea más que andar mirando casas que no le corresponden”, comentó el senador Gastón Saavedra (PS), quien públicamente ha pedido la salida de Crispi.

El más crítico, sin embargo, fue el senador Fidel Espinoza (PS). “Diputado, debes tener mas mesura que nadie. Estás rodeado en tu equipo parlamentario de gente de Democracia Viva. Los instalaste a los mismos huyendo de Antofagasta, en las seremías de nuestra región. No ataques a Paulina Vodanovic si tienes tejado de vidrio en este tema”, publicó en redes sociales.

El jefe de bancada de los diputados socialistas, Daniel Manouchehri, intentó poner paños fríos a la discusión y planteó que “acabamos de tener un triunfo como alianza de gobierno. Este tipo de polémicas no contribuyen en nada a la unidad. Tenemos desafíos grandes por delante y eso va a requerir altos grados de cohesión. La presidenta del PS ha asumido como senadora respetando la ley. Ella misma rectifico sus dichos respecto de Miguel Crispi. Esta es una polémica inconducente”.

Desde el Partido Radical, algunos de sus dirigentes hicieron ver que la directiva de Cubillos llegó al mando a través de una elección interna en que participaron cerca de seis mil militantes. En comparación, destacan los radicales, Sáez obtuvo 4.476 cuando fue electo como diputado.