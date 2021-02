Partido Comunista oficializa apoyo a Karina Oliva como su candidata a la gobernación de la RM: “Aquí necesitamos a alguien que piense la ciudad de manera distinta”

Fue en el marco de un recorrido por dependencias de la Inmobiliaria Popular de Recoleta. Con ese escenario de fondo el Partido Comunista (PC), a través de uno de sus militantes más conocidos, como lo es el alcalde de la comuna, Daniel Jadue, entregó su apoyo a la candidata de Comunes, Karina Oliva como su candidata a la Gobernación de la Región Metropolitana.

De esta manera, la tienda liderada por Guillermo Teillier opta por la carta del Frente Amplio, en desmedro de la figura de Unidad Constituyente, Claudio Orrego (DC), para intentar llegar al cargo que reemplazará a los Intendentes y que se elegirá en las elecciones del próximo 11 de abril.

“Karina Oliva es la candidata también del PC a la gobernación regional metropolitana”, dijo Jadue tras liderar la actividad junto a Oliva.

“Tengo la mejor impresión de Claudio (Orrego), pero aquí necesitamos a alguien que piense la ciudad de manera distinta, no cómo se ha ido administrando la ciudad en los últimos 30 años”, sostuvo el jefe comunal consultado sobre por qué so optaba por Oliva.

“Claramente, todos aquellos que pensaron administrar la ciudad en los mismos términos de los últimos 30 años, la ciudad neoliberal, esta ciudad segmentada y fragmentada, donde los ricos viven con los ricos, los pobres con los pobres y la clase media con la clase media, y cada uno completa ese barrio con la capacidad adquisitiva que tiene, no da más. Y esto implica una nueva mirada de ciudad, una nueva mirada de la región, del territorio y una mirada nueva de la relación de los gobiernos regionales con los gobiernos locales”, agregó.

Por su parte, Oliva, ya con el apoyo del PC sobre sus hombros, declaró que “cada una de nosotras y nosotros tenemos las capacidades de no solo retar, sino que también de ganar y triunfar. Porque los desafíos no son personales quiero agradecer el apoyo que hoy el PC hace público”.

“Aquí tenemos una gran expectativa, creemos que podemos hacer todo y va a depender más bien de nosotras la posibilidad de ganar, porque no somos la candidatura de las grandes inmobiliarias que han destruido la ciudad, no somos la candidatura que ha defendido el control preventivo que le ha hecho mal a la democracia, no somos la candidatura de aquellos que están defendiendo Alto Maipo, más bien somos la candidatura que busca transformar la RM en una nación mucho más digna justa y en una ciudad sin miedo”, cerró la candidata a la gobernación metropolitana.