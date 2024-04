PC mantiene apuesta por gobernación metropolitana y desecha opción de Hugo Gutiérrez tras polémica con el FA

Por peso electoral, el Partido Comunista considera como uno de sus bastiones la Región Metropolitana. La victoria de Karen Araya como segunda mayoría nacional en el Consejo Constitucional, de la diputada Karol Cariola o la senadora Claudia Pascual son algunos de los ejemplos que usa el PC para justificar su postura.

Esa es la principal razón por la que el timonel PC, Lautaro Carmona, ha sostenido al menos dos encuentros durante abril con su bancada de consejeros regionales de la RM -el último fue este lunes-, para intentar dar con un nombre que pueda competirle al hoy gobernador Claudio Orrego, ya sea por medio de una primaria, una primaria no convencional o directamente en la papeleta final durante las elecciones del 27 de octubre.

Pero la búsqueda del PC no ha sido fácil. De momento, desde la interna del partido han manifestado que quien toma la delantera es la exalcaldesa de Pedro Aguirre Cerda, consejera regional en la RM e integrante de la comisión política, Claudina Núñez. Sin embargo, en el comunismo también han mirado con buenos ojos las posibilidades de que el exministro Marcos Barraza o la secretaria general Bárbara Figuera puedan ser los contendores de Orrego.

A ellos se sumó, en su momento, la idea de que fuera el exdiputado y otrora convencional, Hugo Gutiérrez -quien fue sancionado el año pasado con la suspensión de militancia por apoyar a un candidato de otro part- la carta para la zona.

Archivo

Sin embargo, Gutiérrez cayó en lo que advierten dentro del PC como “errores no forzados”. Esto, porque el histórico comunista ha protagonizado una cruzada en contra del Frente Amplio, la coalición base del Presidente Gabriel Boric.

Si bien la opción del exconvencional nunca contó con mucho respaldo y algunos ya la habían desestimado, el enfrentamiento que protagonizó con dirigentes del Frente Amplio terminó por sepultar su nombre y dejó de ser considerado.

El caso no fue menor, ya que el PC se ha configurado como un partido ancla dentro de esta administración y el tono empleado por Gutiérrez generó más de un problema para la colectividad, en particular por haber comparado a la diputada Maite Orsini (RD) con militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que, tras el golpe de Estado, colaboraron con la DINA.

“Me parece casi miserable que lo haya dicho en los términos en que lo dijo”, planteó el diputado Gonzalo Winter (CS) en defensa de Orsini. Pero Gutiérrez no se quedó ahí y decidió escalar el conflicto: “Me importa un pepino lo que opine este fulano”. En la misma línea, pero ahora apuntando contra el Ejecutivo, señaló que “me gustaría que el PC tomara distancia de este gobierno”.

Lautaro Carmona y Hugo Gutiérrez, según indicó este martes el timonel, pudieron hablar al respecto, pero dadas las negociaciones por las municipales que han ocupado el tiempo del presidente PC, no se ahondó.

“Al PC lo representa su directiva oficial, de la cual me corresponde ser el presidente. No son las opiniones que colectivamente hemos resuelto. (...). Hice una conversa, después hay muchas otras tareas. En fin, cada uno sabe lo que está haciendo y se hace cargo. Ya llegará el momento en que todos podamos asumir la argumentación que hay detrás de nuestras formulaciones, si eso no ayuda o no. Altamente probable que quita el foco, no ayuda, desconcentra de la atención”, profundizó Carmona este martes en la sede del PS.

La quitada de piso de Carmona a Gutiérrez no es menor. El timonel PC ha debido gestionar estos días con otro revés en la interna de Vicuña Mackenna 31, luego de que se informara la formalización del alcalde Daniel Jadue en mayo, en medio del caso Farmacias Populares.

Jadue, a quien se le imputan cuatro delitos, protagonizó la última sesión de la comisión política del partido, en donde se le pidió que dejara de generar polémicas -al inicio de su crisis también apuntó contra el FA y el presidente del CDE, Raúl Letelier- y que se concentrara en su defensa.

Al igual que Gutiérrez, esto le generó problemas al PC con sus principales aliados dentro de la administración Boric. El problema fue que en menos de 24 horas, Jadue desoyó la solicitud de su partido y le pidió “más prudencia” a la ministra del Interior, Carolina Tohá, a la hora de abordar su caso judicial.

Gobernadores, la postergada discusión oficialista

Que algunos en el PC consideren en la interna la posibilidad de competir contra Orrego por la RM en la papeleta final no es algo aislado. Dentro de la Federación Regionalista Verde (FRVS) se ha presentado la misma tesis, ya que ellos tienen como candidata a la gobernación a Nathalie Joignant y la discusión por estos cargos no ha sido el objetivo de las tediosas negociaciones que han sostenido las colectividades del oficialismo en la sede del PS y la DC.

El objetivo de las tiendas es primero cerrar el panorama en las 346 comunas del país, más allá de que algunos sostengan conversaciones a nivel bilateral y de manera informal respecto de la situación de algunas regiones.

Otro caso emblemático sobre el cual no se ha profundizado es el del gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca (Ind.), quien anunció hace casi un año que buscará la reelección. Para hacerlo, ha recibido el apoyo del Frente Amplio. Sin embargo, desde el PS se le ha levantado la amenaza del exalcalde de Quilpué Mauricio Viñambres.

En el caso de la Región de Tarapacá, el gobernador, José Miguel Carvajal (Ind.), confirmó su intención de mantenerse en el cargo. Sin embargo, se ha encontrado con competencia en el camino.

El PPD pretende competir contra él a través del vicepresidente de la colectividad, Gonzalo Prieto. “Si hay primarias, mi nombre estará disponible. Lo importante es buscar caminos de unidad para ofrecer una alternativa a nuestra región”, dijo a este medio. Además, desde Comunes se ha levantado la alternativa de Marcela Tapia.

En O’Higgins, por otro lado, la DC mantiene como opción presentar la candidatura del exdiputado Juan Carlos Latorre para competir contra el gobernador socialista Pablo Silva. Él, en todo caso, ya adelantó que está dispuesto a ir a primarias si es que así la mesa negociadora lo decide.

Por otra parte, el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, tiene decidido repostular al cargo. Pero no a través de Revolución Democrática, como la última vez, sino que con independiente dentro de un cupo PPD.

En la Región de Los Lagos, por otro lado, el Frente Amplio está empujando el nombre de Patricia Rada.