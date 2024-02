Pese a criticar su mirada política: timonel del PC lamenta muerte de Piñera y dice que delegación del partido asistirá a su funeral

El timonel del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, lamentó este miércoles el fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera, pese a la diferencia política entre ambas partes.

“Lamentamos mucho que una persona con vitalidad plena haya perdido la vida en una trágica situación como es el accidente aéreo que sufrió (..). Lo primero en una situación como esta es manifestar el respeto por los propios, y, bueno, desde esa perspectiva eso no inhibe en las diferencias profundas que en muchos aspectos tenía nuestro partido y cada uno de nosotros en lo que era su incursión en la política”, partió señalando en conversación con Radio Cooperativa.

En ese ánimo, Carmona dijo que la colectividad definirá una delegación para asistir al funeral de Piñera, que se celebrará el viernes en la Catedral de Santiago.

“Lo que pasa es que yo voy a estar fuera de Santiago, pero va a ir una delegación del partido, eso está claro”, acotó.

“Un liderazgo de la derecha inequívoco”

Si bien insistió en la “profunda” distancia política, el timonel del PC valoró que el exmandatario tenía un “liderazgo de la derecha inequívoco” y que como partido reconocen varias iniciativas de sus dos gobiernos, por ejemplo, el cierre del Centro de Cumplimiento Penitenciario Cordillera, más conocido como Penal Cordillera.

“A mí me tocó como parlamentario fiscalizar y sé perfectamente cómo vivía la gente allí, entre otros, el Mamo Contreras, y el traslado de los condenados a Punta Peuco. Tampoco olvido el planteamiento que él hizo a su sector en torno al tema de los derechos humanos, hablando de los cómplices pasivos. Todos abrimos expectativas de que eso iba a despertar que sectores de la derecha iban a contribuir, aportando a la lucha por la verdad tan necesaria para determinar la justicia”, destacó.

Además, relevó que “fue también contemporáneo como parlamentario de la tragedia de los mineros de Copiapó, el derrumbe de la mina San José” y que vio personalmente “cuántas veces estuvo presente y la perseverancia cuando ya llevábamos cerca de sobre los dos meses, en insistir en que había que buscar mecanismos para el salvataje, sin todavía tener ninguna certeza de que los mineros estaban vivos”. En ese sentido, concluyó que “eso también tiene un valor”.

“Una mirada de un exagerado sistema liberal”

No obstante, Carmona cuestionó que -a su juicio- “la mirada de él era una mirada de un exagerado sistema neoliberal”.

“Era desentenderse que el sistema neoliberal aplastó derechos de millones y millones, generó desgracia. Y eso llevó dos mundos: el mundo de los que concentraban la riqueza y el mundo popular. Pero habrá tiempo más adelante de sistematizar mucho más en términos objetivos y argumentativos cuáles fueron nuestras diferencias. Eso no quita, insisto, los sentimientos que hemos manifestado por una pérdida tan trágica como la que sufrió Sebastián Piñera”, sostuvo.

El líder comunista ejemplificó que su distancia política tenía que ver, entre otros, con que Piñera “promovió junto con otros sectores políticos” un gran acuerdo nacional en 2019, que el PC decidió no firmar.

“Mi distancia y mi observación a esa iniciativa política (...) nos llevó a que nosotros no participáramos, pero no porque lo llamaba Piñera. No, era porque se estaba soldallando el origen mismo del cuestionamiento al sistema que había hecho un gran movimiento social autoconvocado, donde ningún partido podría pretender indicar que tenía incidencia (...). No, los partidos solo tenían que estudiar, ver, observar y tratar de interpretar y representar”, criticó.