Piñera anuncia creación de registro nacional de deudores de pensiones de alimentos: “Esta situación representa otra forma de violencia contra las mujeres”

En el marco de una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Presidente Sebastián Piñera anunció la creación de un registro nacional de deudores de pensiones alimenticias.

La iniciativa fue presentada durante la inauguración del Centro Integral de la Mujer, en la comuna de La Reina, actividad donde también participaron la Primera Dama, Cecilia Morel; la ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett; y el ministro de Justicia, Hernán Larraín.

En el transcurso de la ceremonia se realizó un minuto de silencio por las mujeres que han sido víctimas de femiciidio durante este 2021 y también por los dos menores de edad que perdieron la vida en hechos de violencia ocurridos la semana pasada en Maipú y Huechuraba.

Según explicó Piñera, este proyecto “permite facilitar el cobro de las pensiones de alimentos”, una materia que calificó como “cruda y dura”. El Presidente agregó que con éste buscan “hacerle muy difícil la vida a los padres que quieren seguir evadiendo estas obligaciones”.

En tanto, la ministra Zalaquett detalló que en este registro “estarán inscritas todas aquellas personas que adeuden al menos tres cuotas consecutivas o cinco discontinuas, siendo responsabilidad del deudor regularizar su situación para ser retirado de este registro”.

En concreto, explicó la ministra, “todos quienes aparezcan en este registro estarán afectados por las siguientes medidas: se les retendrá un porcentaje de créditos hipotecarios o de consumo que soliciten a alguna institución financiera, se les retendrá su devolución de impuestos, se les impedía sacar su licencia de conducir y su pasaporte y se les retendrá cualquier indemnización recibida por término de relación laboral”.

Junto con esto, “se les descontará de sus boletas de honorarios la cuota a pagar durante el mes. Se les retendrá un porcentaje del precio de compra o venta de un inmueble o vehículo motorizado y, para ser contratado o promovido en el Estado, deberá autorizar el descuento de sus remuneraciones para el pago de futuras pensiones”. También, dijo, “se descontará un porcentaje del sueldo a directores y gerentes de sociedades anónimas abiertas con transacción bursátil, entre otras medidas”.

Piñera reconoció que “en Chile el 46% de las mujeres no convive con el padre de sus hijos y, de estas mujeres, dos tercios no recibe ninguna pensión de alimentos por parte de los padres de sus hijos y tiene que enfrentar sola la crianza, la formación de sus hijos” y agregó que “sin duda esta situación representa otra forma de violencia y abuso contra las mujeres”.

Durante la ceremonia además el Mandatario anunció que se perfeccionará “el monitoreo telemático para proteger a las víctimas de la violencia intrafamiliar” y además se presentará un proyecto que “endurece las sanciones contra quienes atenten contra la integridad y la vida de las niñas y niños”.

Antes de finalizar su intervención, Piñera enfatizó que la lucha contra la violencia hacia la mujer “no es una causa de gobierno o de oposición, no es una causa de derechas o de izquierda, ni mucho menos una lucha entre hombres y mujeres. Esta es una lucha justa, necesaria, urgente, que siempre debiera unir el pensamiento y la acción de todos los hombres y mujeres de buena voluntad”.

“La Constitución por sí sola, no será suficiente para acabar con las inequidades estructurales”

Zalquett también destacó “el hito histórico que este año vivirá nuestro país con la redacción de una nueva Constitución que de manera inédita en el mundo, será escrita de forma paritaria. Nuestra participación en estas cuestiones estoy nos permitirá plasmar el enfoque de género en la construcción de un nuevo futuro para nuestro país”.

Sin embargo, sostuvo que “la Constitución por sí sola, no será suficiente para acabar con las inequidades estructurales, es necesario comprender que la sociedad en su conjunto pierde oportunidades cuando no pone en valor los talentos y capacidades de hombres y mujeres. El desafío entonces, no es solo del Estado y de sus instituciones, es también de cada ciudadano y ciudadana de nuestro país”.

“Estamos trabajando fuertemente para incluir a nuestras adultas mayores aún más en nuestra sociedad”

En tanto, la Primera Dama, envió un mensaje a las adultas mayores, un sector que aseguró “me preocupa y ocupa muchísimo y que han debido sufrir además del duro aislamiento en esta pandemia”.

“Quiero decirle a ellas que estamos trabajando fuertemente para incluirlas aún más en nuestra sociedad para que su aporte que hicieron y que siguen entregando continúe aportando a nuestro país; a ellas un gran homenaje”, sostuvo.