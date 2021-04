Piñera asume derrota ante el TC y promulgará el proyecto de tercer retiro del 10% aprobado por el Congreso

Una reunión de emergencia encabezó esta tarde el Presidente Sebastián Piñera junto a su comité político, tras conocerse la dura derrota que el gobierno vivió esta jornada en el Tribunal Constitucional donde, por siete votos contra tres, se decidió no acoger a trámite el requerimiento que hace una semana ingresó el Presidente Sebastián Piñera para frenar el tercer retiro de fondos previsionales despachado desde el Congreso la semana pasada.

Tras dicho encuentro -donde se analizaron las alternativas que tenía el Ejecutivo- el Presidente Sebastián Piñera anunció la promulgación del proyecto de tercer retiro despachado por el Parlamento.

Justamente, tanto desde la oposición como del oficialismo, tras conocerse el resultado del TC, emplazaron al gobierno a promulgar la iniciativa.

“Como gobierno, aceptamos y respetamos la decisión del TC, sin perjuicio de no compartirla. Por estas razones promulgaremos hoy la reforma aprobada por el Congreso para permitir los retiros del 10% de los ahorros previsionales. Y haremos todos nuestros esfuerzos para que estos recursos lleguen a las personas y a las familias chilenas a partir de la próxima semana”, indicó el Mandatario en un punto de prensa en La Moneda acompañado de su comité político.

El jefe de Estado agregó que “en la vida hay que saber aceptar las normas y las decisiones del Estado de Derecho cuando uno las comparte y también cuando uno no las comparte”.

Nuevo proyecto

Asimismo el Mandatario informó que retirará su proyecto propio de retiro de fondos y anunció que presentarán otra iniciativa en los próximos días.

“En los próximos días presentaremos un proyecto de ley con las siguientes mejorías: primero, permitir el retiro de un bono de 200 mil pesos a aquellas personas que no tienen saldo en sus cuentas de ahorro previsional, y por tanto no tienen nada que retirar con la reforma del congreso. Segundo, crear un mecanismo para recuperar los ahorros previsionales retirados y así poder incrementar esos ahorros y mejorar las pensiones futuras. Tercero, liberar de todo impuesto los retiros que afecten al 90% de los cotizantes y aplicar las normas tributarias actuales solamente a las personas que pertenecen al 10% de los mayores ingresos”, dijo Piñera.

En específico, el Ejecutivo busca que el Congreso aprobar el bono de $ 200 mil que propuso en su propio proyecto de retiro de fondos. Ahí se establecía que se le otorgará dicho monto a todos los afiliados, quienes en el periodo que va desde el primer retiro del 10% y el 31 de marzo de este año, hayan registrado en algún momento un saldo cero debido a los dos primeros retiros.

Dicho bono, según la propuesta, sería depositado en la cuenta que tiene cada trabajador en su AFP en un plazo de 30 días corridos desde que se publique la ley, y podrá ser retirado si así lo desea el afiliado. La AFP tampoco podrá realizar cobros por este bono.

Permanencia comité político

Consultado por la permanencia de su comité político, el Mandatario señaló que “somos un gobierno y actuamos unidos y con lealtad y sabemos que estamos enfrentando tiempos muy difíciles. No somos ciegos, no somos indiferentes, no somos sordos, pero tenemos un deber que cumplir. Yo le puedo asegurar a mis compatriotas que vamos a cumplir con nuestro deber haciendo y entregando lo mejor de nosotros mismos hasta el último día, con un solo norte y un solo propósito: mejorar la calidad de vida de todos nuestros compatriotas, y con una preocupación y compromiso especial que nunca olvidamos con los más vulnerables y nuestra clase media”.

En tanto, que los ministros de Interior y Segegob, Rodrigo Delgado y Jaime Bellolio, respectivamente también abordaron los cuestionamientos en su contra y su futuro en el gobierno.

“En un régimen presidencial, el Presidente tiene esa facultad y él ejerce. Nosotros estamos trabajando día a día y aportando con todas nuestras capacidades para seguir aportando para este proyecto y para Chile. Pero el Presidente, obviamente, siempre toma la decisión”, dijo el jefe de gabinete.

Mientras que el vocero señaló que “ustedes saben que es el Presidente es el que tiene esa facultad y él la ejercerá si así lo estima”.