Por muerte de conscripto: diputado Mirosevic (PL) toma distancia con parlamentarios que piden salida del Jefe del Ejército

El diputado representante de la Región de Arica y Parinacota, Vlado Mirosevic (PL) se refirió este jueves al rol del Comandante en Jefe del Ejército, Javier Iturriaga, bajo el marco del caso de Franco Vargas, conscripto que falleció en medio de una instrucción militar en Putre.

Y es que durante la tarde de este miércoles, el Jefe del Ejército dio un punto de prensa en el que abordó la situación del joven fallecido.

Ahí, la autoridad reconoció “falta de precisión” en la información preliminar entregada sobre el caso, y junto con ello, relevó a dos altos mandos de la zona.

Javier Iturriaga

Bajo ese marco, el diputado Mirosevic tomó distancia de la postura de algunas voces del Congreso que han pedido la salida de Iturriaga. Algunas de ellas son la senadora Fabiola Campillai (IND) y la diputada Claudia Mix (Comunes).

“La crisis por parte del Ejército había sido súper mala. No creo que la responsabilidad sea del Comandante en Jefe, en el sentido de que me parece bastante obvio que a él se le ocultó información”, dijo en conversación con Radio Pauta.

“La verdad es que en una institución jerarquizada como esa cuando sucede un hecho en una zona aislada como es el caso de Putre, a 3.000 metros de altura, es evidente que la institución cuente con la información que le entregan los subalternos”, agregó.

Conscripto fallecido Franco Vargas

En ese sentido, sostuvo que “frente a eso, el Comandante en Jefe entregó información que era imprecisa. Por supuesto, que yo parto de la buena fe que lo hizo de manera involuntaria, creo que la trayectoria de Iturriaga me parece que es una buena trayectoria”.

Así las cosas, marcó distancia con aquellos que piden sacar al Jefe del Ejército. “Yo no apoyo el descabezar instituciones de esta naturaleza por un caso en donde en todo el mundo sabe que no es responsable el Comandante en Jefe de lo que pase en una marcha en Putre”, dijo.

“Yo sinceramente creo que hace muy bien que él haga este reconocimiento porque desde el minuto en que lo hace, creo que le quita una carga, una responsabilidad a él de algo que sinceramente no tiene cómo saber si es que sus subalternos no le entregaron la información precisa”, complementó.

Para cerrar, el diputado reforzó su postura: “Yo no soy partidario de eso, no creo que le haga bien al país ni a la política que a la primera en casos particulares empecemos a pedir el descabezamiento institucional. Eso no sirve”.