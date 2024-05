Postura de Matthei sobre reforma de pensiones divide a la derecha

La entrevista de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, en La Tercera generó debate en el sector luego de que la jefa comunal fuera consultada si le acomodaría cerrar algunos temas antes de un eventual gobierno suyo, como por ejemplo la reforma previsional. “Uno ve una, dos, tres, cuatro encuestas y las tres prioridades están clarísimas. Dentro de ellas, no está la condonación del CAE ni una reforma previsional. Sí estaba hace cuatro o cinco años atrás…”, respondió Matthei al respecto.

Y agregó que solamente se debiera avanzar el tema bajo las condiciones de que los ahorros vayan a las cuentas individuales y que la gente elija a su administrador previsional. “Son dos condiciones bien fuertes. Si esas condiciones se cumplen y se puede llegar a un buen acuerdo, bueno, obviamente, ¿por qué no? Si es llegar a cualquier acuerdo, rompiendo la línea roja de cualquiera de esos dos temas, sencillamente por llegar a un acuerdo, por no tener un conflicto en el futuro, no, no estoy de acuerdo”, sostuvo.

Esto repercutió este lunes en la derecha, donde algunos la respaldaron, mientras que otros discreparon y consideraron que el tema previsional debiera zanjarse cuanto antes. Lo cierto es que en el entorno de Matthei hace algún tiempo que se comentaba que la alcaldesa estaba por esa postura.

A eso se han sumado otras señales de parte de la derecha, como los dichos del presidente de la UDI, Javier Macaya, quien propuso cuatro ejes de acuerdos con el gobierno, sin mencionar el tema de pensiones, entre ellos, seguridad, economía y sistema político. El análisis en el sector -y en el entorno de Matthei- es que La Moneda no está dispuesta a conceder respecto de los requerimientos opositores de que todos los puntos de cotización vayan a las cuentas individuales, y que, en ese sentido, es mejor no llegar a un acuerdo.

Ese diagnóstico difiere de la agenda de seguridad o de sistema político, en los cuales Chile Vamos considera que es mejor sacarlos adelante para tener un mejor gobierno si es que eventualmente Matthei llega a La Moneda en 2026. En esa línea, en el entorno de la alcaldesa sostienen que si acaso se puede llegar a acuerdo bajo las condiciones que promueve la oposición, es ideal hacerlo, pero si ya no se avanza es mejor dejar de perder el tiempo con discusiones legislativas que no llegan a puerto.

La oposición en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Por lo mismo, este lunes Matthei encontró apoyo dentro de algunos dirigentes de la derecha. Senadores de Chile Vamos -como Iván Moreira (UDI), Rodrigo Galilea (RN) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli)- coincidieron de que no se debe “llegar a acuerdos por llegar a acuerdos”, según consignó La Segunda.

A lo que otros en la Cámara Baja -como el subjefe de bancada Hugo Rey y el diputado Frank Sauerbaum- también coincidieron.

Sin embargo, algunos plantearon que es necesario cerrar el tema durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric, para así llegar con el asunto solucionado de cara a un gobierno de derecha. Una de esas voces fue la del diputado Diego Schalper, quien en Tolerancia Cero sostuvo que “yo creo que las prioridades ciudadanas han cambiado, pero el tema previsional, en mi opinión, tiene que quedar resuelto en este gobierno (...), hay que resolverlo lo antes posible, porque es un hecho que tenemos pensiones por debajo de lo que uno querría”.

Una opinión a la que se sumaron otras voces de RN. Por ejemplo, la jefa de bancada de ese partido, Ximena Ossandón, recalcó que “si bien hoy día la prioridad uno es la seguridad, tenemos que entender que pasamos todo un año discutiendo sobre pensiones, que existen tres proyectos durmiendo en el Senado y que sería bueno y razonable sacarlo lo antes posible, ojalá fuera dentro de este gobierno”.

Mientras que su par de Evópoli, Jorge Guzmán, recalcó que “el tema de pensiones es uno de los más urgentes para el país (...) No es un tema que sea postergable”.