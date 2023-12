Presidente Boric califica como “urgente” una reforma estructural a la ONU tras veto de EE.UU. a resolución de alto al fuego en Gaza

Hace 2 horas Tiempo de lectura: 2 minutos

En la foto, el Presidente Gabriel Boric. Foto: Mario Tellez / La Tercera

El viernes, el Consejo de Seguridad de la ONU discutió una propuesta de alto el fuego humanitario en Gaza. No obstante, la resolución no pudo ser aprobada, ya que Washington se manifestó en contra. Las resoluciones del Consejo no pueden ser autorizadas si uno de los cinco miembros permanentes se opone.