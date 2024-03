Presidente del PC espera que se cumpla “la palabra comprometida” para que su partido llegue a presidir la Cámara

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, manifestó este martes que mantiene sus expectativas en que se cumpla el acuerdo de la Cámara de Diputados que debería llevar a la presidencia de la mesa -por primera vez- al PC.

En conversación con radio Cooperativa, el timonel comunista manifestó que posee la “sana expectativa de que la palabra comprometida, que se construye sobre la base de una voluntad de las partes, para lograr un acuerdo administrativo para lo que sea la conducción de la Cámara y la presidencia, se cumpla”.

Respecto a las posibles negociaciones de Chile Vamos con el Partido de la Gente y tiendas como Amarillos y Demócratas, para liderar la mesa de la Cámara Baja, en detrimento del Partido Comunista, Carmona expresó: “Cuando hay una disposición de las representaciones políticas y ésta no se cumple (...) lo único que puedo imaginar si no se hace, es que se está diciendo algo público que no es real, y eso desprestigia a quienes llevan adelante ese tipo de gestiones”.

“Son réditos de costo de primera instancia, pero luego tienen una sanción del punto de vista ciudadano democrático que es mayor”, afirmó.

En ese sentido, el presidente del PC indicó que espera que “en la Cámara funcione un acuerdo que ya está trabajado”.

“Lo que yo espero, lo sigo esperando porque no tengo información de mi bancada de que haya una manifestación de romper el acuerdo de parte de alguna de las partes. Mientras eso no se consume, tengo que tener esa expectativa por la probabilidad de éxito de que se cumpla esa diligencia”, finalizó.