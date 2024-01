Secretaria general del PC y pensiones de gracia: “Tenemos una mirada crítica de cómo el gobierno ha enfrentado algunos debates"

La secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, habló sobre el proyecto presentado por el Ejecutivo que establece normas generales sobre otorgamiento de pensiones de gracia, el cual fue despachado a sala el día lunes por la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados y sostuvo que su colectividad tiene una mirada crítica de cómo el gobierno ha enfrentado algunas materias.

Y en ese sentido, señaló que “le hemos transmitido al gobierno en que en estas materias hay énfasis, donde al menos nosotros no vamos a tranzar”.

Figueroa indicó que “como partido, nosotros tenemos una mirada crítica de cómo el Gobierno ha enfrentado algunos debates”, haciendo referencia a las diferencias que han tenido respecto en cómo se ha llevado específicamente el tema de las pensiones de gracia.

El lunes, la diputada comunista María Candelaria Acevedo oficializó la idea de que si avanza la revocación de las pensiones de gracia otorgadas por el Ejecutivo, llevar el tema al TC. Incluso, si es que no se llegara a prosperar en dicha instancia, la situación podría elevarse hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Sin embargo, la secretaria general de la colectividad aseguró que “si efectivamente hay que revisar las pensiones de gracia, no tenemos ningún problema”, pero añadió que “no se va a aceptar que acá se pretenda homologar el debate de que pensiones de gracia es igual a delincuentes. Como si aquí no hubiese habido una revuelta popular y violaciones a los DDHH”.

De igual manera, indicó que “de existir situaciones donde hay que evaluar delitos que hayan sido cometido por quienes las ostentan, ahí tiene que operar la justicia. Lo que no podemos hacer es relativizar a partir de esto”.

“Lo que ha primado en gobiernos anteriores y también en este, no es el antecedente penal o la historia de vida del beneficiario, sino la comprobación efectiva de la violación flagrante de los DD.HH. que se cometieron ahí”, finalizó Figueroa.