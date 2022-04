“Solo le dije que si creía que esto era una discoteca”: el tenso enfrentamiento entre las diputadas Orsini y Cordero

Un tenso enfrentamiento protagonizaron este martes las diputadas Maite Orsini (RD) y María Luis Cordero (Ind-RN) en el hemiciclo de la Cámara de Diputados.

Todo se dio cuando los parlamentarios discutían en sala un proyecto de autoría de Orsini (RD) que sanciona el acoso sexual e incorpora perspectiva de género en Bomberos de Chile. En medio del debate, el Partido Republicano anunció indicaciones que a juicio de Orsini cambiaban la iniciativa que ella impulsaba.

Esta situación llevó a la parlamentaria frenteamplista a dialogar con otros parlamentarios en medio de la sesión y mientras otros legisladores hacían uso de la palabra.

Fue en ese contexto en que Cordero se acerca a Orsini, le pide mantener silencio y que retornara a su pupitre. La diputada de RD le refutó que se encontraba “parlamentando” y que eso era parte de sus funciones como legisladora. Ante lo que Cordero le dijo que esto no era una “discoteca”. Dicha frase molestó mucho a la diputada frenteamplista, quien fue directo a encarar a Cordero.

Situación que quedó de manifiesto durante un punto de reglamento pedido por la integrante de la bancada RN: “La diputada Orsini prácticamente me vino a encarar con ímpetu de darme una bofetada y tuteándome ‘y me estás tratando de mocosa’. No le dije nada más que si ella creía que esto era una discoteca. Yo como no conozco las reglas del juego, salvo las reglas del juego de seres humanos. Me dio susto. Porque venía absolutamente fuera de control. Y me acaba de tratar de vieja loca”, expuso durante la sesión de la Cámara.

De hecho, antes de terminar, se escucha a través del micrófono de Cordero que Orsini dice a la distancia “qué te pasa, vieja loca”.

Luego de que Cordero interviniera, Claudia Mix, que presidía la testera dijo: “Referirse a la diputada como la niñita que va la discoteque tampoco es la mejor forma. Sugiero que mantengamos el orden”.

Y Cordero replicó: “Hay un mínimo respeto de los silencios y los espacios de todos. Pero si es la costumbre, vaya. ¿Qué le vamos a hacer?”.

De ahí que en el almuerzo de bancada RN se acordó que apoyarían a Cordero si ella decidía llevar a la Comisión de Ética a Orsini.

“Una falta de criterio enorme de Orsini al encarar de manera desencajada a otra diputada que incluso es mayor de edad y merece los respetos. Nosotros acordamos como bancada pasarla a Comisión de Ética. La misma doctora Cordero la va a pasar y nosotros la apoyaremos, porque no es la manera”, dice el diputado y jefe de uno de los comités de RN, Miguel Mellado.