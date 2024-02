Suspensión de cobro de agua y entrega de mobiliario de los Panamericanos: Boric anuncia ayudas por megaincendios en la Región de Valparaíso

La mañana de este martes, el Presidente Gabriel Boric hizo un anuncio de las ayudas para las municipalidades y familias de las comunas afectadas por los megaincendios en la Región de Valparaíso.

El Mandatario viajó desde Santiago -donde este lunes encabezó en La Moneda la primera sesión del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena)- directamente hasta la ciudad de Viña del Mar.

En la Municipalidad de la Ciudad Jardín, el Jefe de Estado se reunió esta mañana con las alcaldesas de Viña de Mar, Macarena Ripamonti; de Quilpué, Valeria Melipillán y de Villa Alemana, Javiera Toledo.

Luego de ese encuentro, se trasladó caminando hasta el centro de acopio instalado en el Hotel O’Higgins, a un costado de la Plaza Vergara, en el centro de la ciudad.

Desde ese lugar, el Jefe de Estado enumeró una serie de beneficios que irán en ayuda para enfrentar la tragedia, que ha sido calificada como la más grande desde el terremoto del 27 de febrero de 2010.

6 DE FEBRERO DE 2024 / VALPARAISO El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, junto a la delegada presidencial de la Región de Valparaíso, Sofía González, y a la Alcaldesa de Viña del Mar se dirigen al Hotel O’Higgins, lugar utilizado como centro de acopio para ayudar a las víctimas de los incendios forestales de Viña del Mar FOTO: DIEGO MARTIN/AGENCIAUNO

En primer lugar, Boric dijo que la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) se empezó a aplicar desde el fin de semana y que hasta la noche de ayer lunes ya se habían realizado un total de 500. “Tenemos que aplicar muchísimas más todavía, pero ya están los funcionarios en terreno. En esto los funcionarios están acompañados por personal de las Fuerzas Armadas. Esto es tremendamente importante, porque es lo que nos va a permitir tener el catastro de qué es lo que se necesita para ponernos de pie”.

Suspensión de cobro de agua y ayuda internacional

El segundo anuncio dice relación con la suspensión del cobro de las cuentas de agua en las comunas de Viña del Mar y Quilpué. “La empresa sanitaria Esval va a suspender el cobro de los servicios de agua y alcantarillado durante todo el mes de febrero y marzo”.

Como tercer punto, sostuvo que le encargó a la ministra de Obras Públicas, Jessica López, “que se haga cargo de la coordinación de toda la maquinaria pesada para poder remover los escombros. En este momento ya hay 157 máquinas disponibles en terreno removiendo escombros. Vamos a llegar rápidamente a más de 200 y en esta se cuenta con la colaboración del MOP, de las empresas asociadas al MOP, también de empresas privadas y también gobiernos regionales que nos están prestando apoyo”.

El cuarto lugar, el Presidente confirmó que todos los bienes que fueron utilizados para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos en Santiago 2023 en la Villa Panamericana van a ser donados a los afectados por los incendios. “En la Villa Panamericana llegamos a tener un poquito más de 9.000 personas habitando y todo el mobiliario, lámparas, colchones, camas, veladores, va a ser donado a toda la gente que ha sufrido por los incendios. Camas completamente equipadas, comedores, mesas, sillas. Además, dentro de los bienes que se van a donar para la reconstrucción hay percheros, tendederos, toallas, basureros, mesas de centro, lámparas, entre otros bienes”.

El quinto punto se refiere a la ayuda internacional, apuntó el Mandatario. “Quiero comentarles que hoy llegan dos aviones mexicanos con víveres. Y me permito leerles el mensaje que me mandó ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Me dice, en cuanto tenga la autorización de sobrevuelo, vamos a sacar el avión. Vamos a salir con un avión para enviar despensas con ayuda humanitaria, un tercer vuelo con personal, destinar recursos económicos para Chile de cooperación. Y que está saliendo un avión Hércules con toneladas de despensas y víveres. Y a las 6 pm de México sale el segundo de la Guardia Nacional con 15 toneladas de víveres y despensas”.

“Mensajes como estos nos están llegando muchos de diferentes sectores. Independiente del color político. Desde el compañero Luis Arce en Bolivia, desde Justin Trudeau en Canadá, Lula (Da Silva) en Brasil, del gobierno de Argentina, también hemos recibido apoyo desde la Unión Europea, desde países lejanos incluso, como Latvia o Rumania. La solidaridad internacional está activa, porque en estos momentos nos necesitamos todos. La Unión Europea ha puesto a disposición de nuestro país un programa satelital de monitoreo de emergencias. En tanto, Estados Unidos, ha puesto a disposición de Chile especialistas”, destacó.

Así mismo, recalcó que se han recibido donaciones monetarias. “El Banco de Desarrollo de América Latina, institución a la que ingresamos durante nuestro gobierno, realizó un aporte de 250.000 dólares. El BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, nos realizó una donación de 200.000 dólares. Google anunció que va a realizar una donación de 250.000 dólares. UNICEF está facilitando profesionales para la atención de niños, niñas y adolescentes afectados. ACNUR está entregando aporte financiero para la emergencia”, detalló.