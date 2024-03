Tohá afirma que “de momento” no está evaluando ser una carta presidencial: “No soy de quitarle el bulto a las responsabilidades”

“No, en este momento no”.

Con esas palabras la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a las posibilidades de competir por el sillón presidencial. En conversación con radio Duna, la secretaria de Estado aseguró que la idea no la está considerando “de momento”, pero no descartó que sea una opción, incluso adelantó que se tendrá que hacer “esa evaluación”.

En el espacio radial, la titular de Interior señaló que en su posición de ministra, “con el nivel de responsabilidad que tengo hoy día, si empiezo a hacer esa evaluación en este momento, es muy difícil que pueda servir a mi trabajo”.

“Nosotros tenemos ya demasiada gente que se levanta en la mañana mirando los likes. Demasiada. Entonces, si la ministra de Interior, que tiene que enfrentar las cosas que me toca enfrentar a mí, tomar decisiones difíciles, muchas veces... resistir presiones que hay de acá y de allá, olas que vienen... Si estoy con esa calculadora, no puedo hacer mi trabajo”, indicó.

No obstante, la ministra no descartó que en un futuro su sector converse sobre el tema y evalúe su nombre. “Puede ser que eso pase y tendremos que, en su momento, hacer esa evaluación. Yo no digo que eso no se va a conversar, probablemente se va a conversar pero no se está conversando ahora. Y creo que es complicado adelantar esa conversación”, sostuvo.

Con todo ello, precisó que “en general no soy de quitarle el bulto a las responsabilidades. Pero lo que me gusta en estas cosas es no personalizarlas tanto”.

“Yo soy parte de un sector político que tiene que plantearse cómo va a seguir hacia adelante. Creo que aquí hay que decidir qué tipo de mayoría quiere construir el mundo progresista. Si quiere caminar junto, cómo puede consolidar una manera de trabajar y resolver sus diferencias, sus dificultades. Y, sobre todo, hacerlo con la perspectiva de apoyar al gobierno actual”.

Esta no es primera vez que la ministra aborda la posibilidad de ocupar el máximo puesto en La Moneda. Ayer, en conversación con radio Corazón, indicó que “ya vendrá el momento de pensar esas cosas”.

“Si me pongo a pensar en eso ¿Cómo hago este trabajo que tengo todos los días? Tengo que hacer este trabajo bien y después se discutirán esas cosas”, señaló.