Tohá ante baja en su aprobación en Cadem: “Cuando hay encuestas malas, no nos rendimos, tenemos que esforzarnos más”

Luego de participar en una sesión de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, respecto a la discusión y votación particular del proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública, la ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó distintas preocupaciones que atañen al país, tanto en materia de seguridad como en su rol de titular de la cartera.

En ese contexto, y considerando que la última encuesta Plaza Pública, que realiza Cadem, la posicionó por primera vez como la secretaria de Estado con menor aprobación del gabinete del Presidente Gabriel Boric, Tohá aseguró que “lo que entendemos es que tenemos que esforzarnos más”.

“Aquí nosotros trabajamos en las buenas, a veces en las malas. Cuando hay encuestas buenas no nos relajamos, cuando hay encuestas malas no nos rendimos, lo que entendemos es que tenemos que esforzarnos más. El Ministerio del Interior se levanta todas las mañanas para darle más seguridad, más tranquilidad a las personas. Lo que nos preocupa es mejorar las cifras de seguridad. La encuesta puede subir, pueden bajar, pero ese norte nuestro ministerio no lo va a perder pase lo que pase con las encuestas”, remarcó.

En torno a si en esta tendencia arrojada por el sondeo de opinión influyeron las reuniones que sostuvo junto al lobista y exalcalde Pablo Zalaquett, la ministra aclaró que “en el análisis de la encuesta hay gente que se dedica a eso”.

“Nosotros nos dedicamos a las estrategias de seguridad. Sea cual sea el comportamiento de las encuestas, para que las autoridades que están a cargo de la seguridad no pierdan nunca el norte para que están ahí y nosotros estamos para mejorar la seguridad a las personas ese es nuestro rol y esos son los números que tenemos que mejorar”, afirmó.

Asimismo, aseguró que sean cuales sean los resultados de las encuestas, se ha sentido respaldada por el gobierno, indicando que “nos hemos sentido ampliamente apoyados en ese sentido todo el tiempo”.

“Yo he sentido el apoyo del gobierno del presidente Boric, de él personalmente y de la alianza de gobierno, no hemos perdido ningún proyecto por votos de la alianza de gobierno. Entonces, hay muchos problemas en ese sentido, pero no ha sido el problema del trabajo nuestro en materia de seguridad. Siempre se puede mejorar, por cierto”, señaló.

En torno al aumento de los delitos violentos y las cifras de homicidios en el país, la ministra del Interior enfatizó en que “hay que seguir reforzando a las policías y todas las instituciones”.

“Hay que poner más recursos y las estrategias que se han ido desarrollando hay que seguirlas fortaleciendo y evolucionando a medida que las vamos implementando, tomar medidas para reforzarlas, para ampliarlas, para mejorarlas, para revertir una situación que le preocupa mucho a la ciudadanía y, en consecuencia, para el gobierno es la prioridad el acumulado de un largo tiempo en que en Chile aumentó la violencia criminal y el país no reaccionó”, puntualizó.