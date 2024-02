Tras críticas del PC: Vallejo llama a no “sobrereaccionar” por declaración del Presidente Boric sobre Piñera y el 18-O

Este lunes la ministra vocera, Camila Vallejo, se refirió a las críticas que ha recibido el Presidente Gabriel Boric por parte del Partido Comunista (PC) tras su discurso en el funeral del exmandatario Sebastián Piñera.

En esa instancia, Boric dijo: “(Piñera) Tuvo una interpretación del estallido social del 2019 que fue diferente a la mía y actuó en ocasiones de una manera con la que discrepé, pero usando siempre, repito, siempre, los mecanismos de la democracia y la Constitución (...). Como oposición, como ha sucedido otras veces en nuestra historia, en medio de la vorágine política, durante su gobierno las querellas y las recriminaciones fueron, en ocasiones, más allá de lo justo y razonable”.

Sus palabras generaron molestia en la tienda comunista, desde donde algunas diputadas calificaron el discurso del Jefe de Estado como “una forma de negacionismo”.

Al respecto, Vallejo -quien milita en el PC- hizo un llamado a “dejar de ver todo en blanco y negro, porque la vida tiene más elementos”.

“Yo, en primer lugar, no hablo en representación de mi militancia ni del Partido Comunista, hablo como vocera de gobierno. Pero, además, porque es evidente que hemos tenido diferencias políticas con el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, que sostenemos hasta el día de hoy. Pero eso no nos impide ser capaces de reconocer algunos elementos de su gestión o de su liderazgo. Una cosa no quita a la otra, tan simple como eso”, sostuvo.

El Presidente Gabriel Boric junto a Sebastián Piñera. Foto: Karin Pozo / AgenciaUno.

Como segundo punto, la vocera agregó que durante la administración de Piñera “hubo graves violaciones a los derechos humanos, hoy día además la justicia tiene un rol y nosotros no solo ponemos sobre la mesa y recordamos que hay cuatro informes que constatan que hubo violaciones a los derechos humanos en el contexto del estallido social, además está la confianza en el Poder Judicial para que haga su trabajo respecto a eso”.

“El resto, yo no me voy a hacer cargo de adjetivos que se pone de un lado a otro. Creo que no nos corresponde como gobierno entrar en eso. E insisto, yo no he visto una declaración oficial de ningún partido, he visto declaraciones de parlamentarios (...). No sobreinterpretemos, no sobrereaccionemos”, zanjó.

“Nuestro gobierno tiene un compromiso con los derechos humanos”

La secretaria de Estado recordó que el gobierno del Presidente Boric ha impulsado el Plan Nacional de Búsqueda, ya que -a su juicio- tiene “un compromiso con los derechos humanos”, además de que “ha estado evidentemente atendiendo a distintas situaciones de víctimas del estallido social”.

De hecho, dijo que esa disposición del Ejecutivo “ha llevado incluso a críticas, producto de la entrega de pensiones de gracia, incluso del gobierno de Sebastián Piñera y el nuestro, justamente porque nos hemos ido tomando esto muy en serio”.

“Así como tenemos nuestras propias posiciones políticas, también está el trabajo de la justicia. Y las querellas, insisto, no son solo judiciales, tienen que ver con la incordia y la autocrítica que el presidente ha hecho en varias oportunidades, y ha sido en varias oportunidades (...). Cuando pedimos a la oposición ser más constructiva, le hemos dicho que tenemos que partir por casa, reconociendo cuando también hubo excesos en las críticas políticas. Pero eso no quiere decir que se borran todas las críticas políticas a las gestiones anteriores”, complementó.

Petición de Chile Vamos de retirar querellas contra Piñera

Consultada sobre la petición de Chile Vamos de retirar las querellas ingresadas contra Piñera -provenientes del ahora oficialismo-, Vallejo explicó que “como gobierno hemos tratado de construir un clima de respeto, un clima de acuerdo, un clima de entendimiento, un clima donde el mundo político ponga en primer lugar las prioridades de la ciudadanía y luego los intereses más particulares”.

“En ese sentido, el Presidente ha estado haciendo un llamado reconociendo también el espíritu que en varios momentos tuvo el expresidente Sebastián Piñera, de que a pesar de los momentos polarizados y críticos de lado y lado, hizo llamados o acudió a llamados de acuerdo como fue el acuerdo por la democracia, a propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe militar”, señaló.

La ministra vocera, Camila Vallejo. Foto: Francisco Paredes / AgenciaUno.

Además, la portavoz de La Moneda insistió en que “cuando el Presidente (Boric) habla de querellas tiene que ver con los incordios, y es sumamente claro”.

“Yo creo que la sobrereacción, la sobreinterpretación, no es lo que necesitamos en este momento. Primero, porque además el Presidente de la República jamás ha puesto en duda las graves violaciones a los derechos humanos que sucedieron durante el estallido social”, concluyó, para luego asegurar que el actual gobierno “no tiene ninguna querella judicial contra el expresidente Sebastián Piñera”.