“Un descriterio” y “una vergüenza”: las críticas de la oposición al cartel de alcaldesa Ripamonti solicitando Ley de Incendios

Este lunes, varias voces de la oposición salieron a criticar el cartel que levantó la alcaldesa de Viña del Mar en la primera jornada del Festival de la Canción, el cual hacía un llamado a tramitar la Ley de Incendios.

Durante la primera noche del evento musical, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, fue presentada por los animadores del certamen. En eso, se levantó de su asiento, saludó y mostró un cartel que decía: “Ley de Incendios ¡Ahora!”. La acción de la jefa comunal recibió los reproches de la oposición.

Desde la UDI, su timonel, Javier Macaya, señaló que “escudarse” con esa presunta falta de normativa “es reírse de las familias de las víctimas”. El senador, además agregó que “es un acto absolutamente cosmético, los problemas de Viña del Mar, de Quilpué, no se solucionan con una ley, se solucionan con gestión”.

En esa misma línea, la secretaria general de la tienda gremialista, María José Hoffman, sostuvo que “la alcaldesa de Viña del Mar no se puede seguir excusando en una falta de ley de Incendios, cuando ella sí tiene las atribuciones para poder enfrentar este incendio (...) Hay mucho que hacer y francamente este incendio ha demostrado la poca capacidad de gestión que están teniendo”.

Además, la exdiputada le respondió con otro cartel que mostró durante un punto de prensa realizado este lunes en su colectividad. “Más que una ley, necesitamos planes de incendios actualizados”, se lee en la pancarta.

Foto: UDI

Por su parte, el fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast, señaló a través de X lo siguiente: “Que Viña del Mar no tenga plan de emergencia y evacuación es responsabilidad de la autoridad municipal, no de que exista una ley determinada. Por otro lado, si el municipio hubiese reaccionado a tiempo, muchas muertes se podrían haber evitado. Una vergüenza el cartel de la alcaldesa”.

En tanto, desde RN, la diputada Camila Flores dijo: “Que exista una ley de Incendios no resuelve que la alcaldesa no haya tenido un plan de emergencias ni un plan contra incendios (...) Lo que está tratando de hacer es algo típico de culpar a otro por el error propio de ella (...) Cuando hay autoridades inoperantes que simplemente llegan a cargos sin tener idea de lo que tienen que hacer, no hay ley que sirva y eso en ningún caso a ella la va a exculpar de su responsabilidad”.

Su par, Jorge Rathgeb, indicó que “me parece un descriterio por parte de la alcaldesa pedir una ley de incendios cuando en agosto del año pasado le solicité información respecto de cómo estaban preparados y si necesitaban recursos para la época estival y respondió enviando un plan del año 2022″.

Desde Evópoli, el subjefe de la bancada de diputados, Jorge Guzmán, indicó que “la alcaldesa Ripamonti deja en evidencia lo que significa ser parte de un grupo de personas que no estaban preparadas para gobernar, que saben meter ruido pero poco de resolver problemas o evitarlos. Se acostumbran a levantar consignas y encontrar excusas, pero nunca se hacen responsable de las situaciones”. El legislador, además señaló que la jefa comunal “no debió levantar un cartel, quizás ni siquiera debía estar ahí, su responsabilidad hoy está con su comuna y las víctimas de los incendios. Una vergüenza”.