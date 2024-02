“Un sinsentido total”: Tohá cuestiona idea de sesión secreta en el Congreso por secuestro de Ronald Ojeda

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, destacó el “amplio” esfuerzo que se desarrolla para esclarecer el secuestro del exmilitar venezolano Ronald Ojeda Moreno e hizo énfasis en la calidad de secreta de la investigación que desarrolla el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público con el fiscal César Barros a la cabeza.

“Se le ha exigido transparencia al gobierno. En estas cosas no puede haber transparencia, así de simple”, recalcó Tohá en entrevista con Tele 13 Radio la mañana de este martes.

La ministra planteó que el secreto de la investigación es en favor de la víctima y aseguró que el que no se pueda informar de las pesquisas “no quiere decir que no pase nada”.

“Hay avances”, afirmó.

Ronald Ojeda Moreno, opositor al gobierno de Nicolás Maduro, expulsado del Ejército de su país y en calidad de refugiado en Chile, fue sacado de su hogar, en un edificio de departamentos de Independencia, por sujetos con acento venezolano que irrumpieron en el inmueble durante la madrugada del miércoles 21 de febrero, caracterizados como funcionarios de la Policía de Investigaciones.

El gobierno pidió a la PDI un equipo de dedicación exclusiva y con trabajo 24/7 para ubicar al exmilitar.

Las dirigencias de Demócratas y Chile Vamos, en tanto, solicitaron una reunión con el gobierno para que clarifiquen su actuación ante lo ocurrido.

Tohá confirmó que la reunión se va a realizar y aseguró que han mantenido un diálogo fluido con representantes de partidos del oficialismo y la oposición sobre el tema. Según dijo, ofrecieron “línea abierta, cada vez que quieran conversar, dentro de las restricciones que tiene la información en esta materia”.

“El compromiso que tenemos nosotros y el énfasis que le he puesto a esto es para que de verdad la víctima sea recuperada con vida y quedemos con los responsables de este secuestro. Y vamos a hacer todo lo necesario, incluso tener que soportar esta lluvia de críticas porque no damos información, si eso favorece la investigación”, sentenció.

Por otro lado, calificó posibilidad de una sesión secreta de la Cámara de Diputados como “un sinsentido total”.

“Una sesión secreta donde no vamos a poder decir nada. Yo quiero decir, no vamos a poder decir nada ¿Por qué? Hemos tenido ya demasiadas experiencias de sesiones, incluso secretas, en que se filtran los antecedentes. Las cosas que se discuten en esas sesiones. Y la verdad, a efectos de lo que hoy día importa, la prioridad es el éxito de la investigación y la seguridad de la víctima. La prioridad absoluta. Entonces, una sesión secreta, ciertamente se puede citar, ciertamente podemos ir, pero no podemos contar por dónde va la investigación”, dijo, acotando que “en este momento no tiene ningún sentido”.

“Hay un trabajo de investigación en este momento, hay una víctima que está secuestrada que tenemos que dar con ella, tenemos que entender cuál es la dinámica de este secuestro, quién está detrás, por qué se hizo. Y después eso se podrá analizar políticamente. Pero los parlamentos no participan y no deben incidir en las investigaciones penales. No corresponde”, advirtió.

Desde la cartera de Interior, también se refirió al tema durante la mañana el subsecretario Manuel Monsalve.

“La investigación tiene un carácter de secreto. Y el carácter de secreto particularmente en delitos de esta naturaleza, particularmente en los secuestros, tiene como objetivo proteger la vida de las personas que están involucradas o son eventuales víctimas del delito. Y, en segundo lugar, lograr el objetivo principal que es encontrar a la víctima”, expuso el subsecretario.