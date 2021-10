¿125 puntos base fue mucho? El Banco Central evaluó un alza incluso mayor en la tasa de interés

En su última reunión de política monetaria, el Banco Central sorprendió a los analistas y el mercado al anunciar un alza de 125 puntos base en la tasa de interés. La situó en 2,75% y fue el mayor salto en la tasa rectora en más de dos décadas.

Sin embargo, el alza pudo ser incluso mayor. De acuerdo a las minutas de la reunión celebrada el 12 y 13 de octubre, el instituto emisor evaluó cuatro opciones de alza de tasas, entre ellas un aumento de 150 puntos base.

En el documento, el Central sostuvo que un salto de esa magnitud aparecía como una buena alternativa si lo que se quería era sorprender fuertemente al mercado e intentar afectar las expectativas de inflación.

Sin embargo, a continuación, afirmó que esa alternativa contaba con algunos reparos.

“En particular, que podría generar un estrechamiento mayor de las condiciones financieras locales, para lo cual no se contaba con proyecciones que lo dimensionaran, o que se asociara a una respuesta a sorpresas inflacionarias que no tenían relación con la inflación subyacente”, señala el documento.

Las otras opciones eran un alza de 75 puntos base (pb), de 100 (pp) y 125 (pb). Al final, como es sabido, el emsior eligió esta última de manera unánime.

De todas maneras, las minutas indiucan que hubo coincidencia en el Consejo en que las opciones de subirla en 100 o 125pb parecían las más adecuadas.

Mario Marcel, presidente del Banco Central

“Por un lado, eran coherentes con la necesidad de acelerar el ritmo del retiro del estímulo monetario y, por otro, en ambos casos la TPM (tasa de política monetaria) estaría por debajo de la cota mínima de la tasa neutral estimada, por lo que con certeza debería seguir subiendo en las próximas Reuniones”, se lee en el documento.

En esa línea, consignan las minutas, un consejero sostuvo que lo más relevante era comunicar que se realizaría un acercamiento más rápido hacia una tasa de interés “neutral”, y en ese escenario un aumento de 125pb “era una combinación prudente entre un alza algo mayor que la que esperaba el mercado y la necesidad de transmitir el adelantamiento de la trayectoria de la TPM”.

Hay que recordar que este ciclo de normalización monetaria, con un mayor endurecimiento en las ultimas dos reuniones, ha ido de la mano con las mayores presiones inflacionarias que tiene la economía chilena.

En ese contexto, se espera que la denominada tasa rectora siga subiendo de manera progresiva este año y el próximo, y entidades como Banchile no descartan que llegue a 6% a fines de 2022.