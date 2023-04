Empresas Copec anuncia inversiones por US$1.876 millones en 2023 y anticipa que proyecto MAPA estaría operativo en su totalidad en un año más

Empresas Copec llevó a cabo este miércoles su junta ordinaria de accionistas, en la cual informó sobre los resultados e hitos del año pasado, así como sus planes para este año. El presidente de la compañía, Roberto Angelini, abordó, entre otras temas, el plan de inversiones de la firma, el proceso constitucional, los efectos de los incendios forestales en el negocio, así como el estado del proyecto Modernización y Ampliación de la Planta Arauco (MAPA).

Durante la junta, el presidente de la firma se refirió al plan de inversiones para este 2023, el cual considera recursos por US$1.876 millones, monto que se destinará en dos tercios al sector forestal y un 27% a energía, tanto en Chile como el exterior.

“Esta cifra, de enorme magnitud, es una inequívoca señal del compromiso de nuestra compañía por seguir invirtiendo, sin descanso, luego de haber culminado la mayor inversión de nuestra historia, el proyecto MAPA”, sostuvo el ejecutivo.

Dicho proyecto consiste en la modernización y ampliación de la planta de Arauco, el cual inició su puesta en marcha a fines del año pasado e incrementará en más de un 30% la capacidad total de producción de celulosa. Durante la junta, al ser consultado por un accionista acerca de cuándo estará 100% operativo el proyecto, Angelini sostuvo que si bien la puesta en marcha fue en diciembre del 2022, “una planta de este tamaño tiene su ciclo. Yo diría que en un año más va a estar a full capacidad y en óptimas condiciones”.

Asimismo, en relación a las inversiones, el ejecutivo también se refirió al acuerdo firmado en 2022 por Arauco por US$3 mil millones con el gobierno de Mato Grosso do Sul, en Brasil, para la construcción de una futura planta de celulosa, además de la inversión por US$ 235 millones para la construcción de una nueva línea de producción de tableros en México. En el sector de energía y combustibles, en tanto, el presidente de la compañía destacó la compra de Blue Express y el ingreso a la industria de medios de pagos digitales por parte de Copec.

Por otro lado, el ejecutivo también se refirió a los efectos de los incendios forestales que azotaron a la zona centro-sur del país durante febrero de 2023. Al ser consultado por uno de los accionistas sobre la magnitud de los efectos en los resultados de la empresa por los daños ocasionados por los incendios, tanto en el 2022 como en el 2023, Angelini señaló que “el daño no está cuantificado. Se comprometieron 50 mil hectáreas, pero el valor exacto de eso aun no esta determinado. Hay seguros comprometidos que tampoco están a disposición de la compañía, pero todo esto está en proceso. En ese sentido podemos estar tranquilos que se están haciendo bien las cosas”.

Discurso

El presidente de la empresa además realizó un discurso en el cual se refirió a la coyuntura nacional. Angelini señaló que 2022 fue un lapso de “mucha incertidumbre” y, en ese sentido, “en el plano local hemos vivido un largo periodo de inestabilidad institucional, infrecuente en nuestro país, aunque se perciben algunos signos de interés por lograr mayores consensos, para enfrentar de la forma más adecuada los importantes desafíos pendientes que tenemos en materia social”.

Además, el ejecutivo se refirió al actual proceso constituyente. Al respecto, valoró que la discusión “se ha ido moderando, dando mayores espacios a voces expertas, y respetando ciertos marcos básicos de pesos y contrapesos, que son el legado de nuestra historia y de un largo y minucioso proceso de ajuste”.

26/04/2023 JUNTA DE ACCIONISTAS COPEC EN LA FOTO, ROBERTO ANGELINI, EDUARDO NAVARRO, JOSE TOMAS GUZMAN FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

“Nos parece que este es el mejor camino para seguir construyendo un país en que las políticas públicas perduren y en que cada uno se sienta convocado a seguir desarrollando su proyecto de vida, poniendo todas sus capacidades a disposición de un mejor futuro compartido”, agregó.

El ejecutivo afirmó que el mundo empresarial también quiere ser parte de las soluciones y seguir contribuyendo al progreso y desarrollo de la sociedad: “El aporte de las empresas y el mundo privado es clave para ir superando los desafíos pendientes en Chile. Su rol es fundamental para dinamizar la actividad económica, a través de la inversión, la generación de empleos formales, la producción de bienes y servicios que satisfacen las necesidades del mercado interno y externo, el impulso a la innovación y la tecnología, el respeto y la protección del medio ambiente, y su contribución en el desarrollo sostenible de las comunidades”.

Además, el ejecutivo señaló que “las angustias sociales no pueden esperar”, por lo cual hizo un llamado a que el Estado “elimine trabas, acelere autorizaciones sectoriales, y que no levante restricciones al acceso de privados a ciertas áreas de actividad”.

Asimismo, Angelini hizo un llamado a que el país debe “retomar vuelo a través de impulsar el crecimiento económico, con una mirada sostenible. El crecimiento es por lejos la mejor fuente de recursos para darle certezas de vida a toda la población”.

Con todo, luego de la junta se realizó una conferencia de prensa en la cual el presidente de la compañía se refirió, entre otras cosas, a la reciente estrategia nacional del litio anunciada por el gobierno. En ese sentido, al ser consultado sobre su visión sobre la fórmula de dicha estrategia en relación a la participación mayoritaria del Estado, el presidente de Empresas Copec sostuvo que “sobre el litio no me corresponde hablar, pero en el fondo lo que está detrás es que la iniciativa privada tiene que prevalecer, porque si no hay iniciativa privada no hay empresa. Y al no haber empresa, no hay actividad económica, no hay crecimiento y no hay país”.

Por otro lado, en relación a la coyuntura, sobre su postura frente a la agenda de reformas que está impulsando el Ejecutivo, Angelini sostuvo que “hay que ver cada una, una a una” y agregó que “nosotros lo único que queremos -y lo que se quiere hacer- es dialogar, conversar y que se vaya construyendo este país en forma armoniosa y que se logre el entendimiento, acuerdos y buenas leyes para seguir creciendo”.