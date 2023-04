Máximo Pacheco y estrategia del litio: “Esto de que Codelco no está preparado, es no conocer Codelco”

Continúan las repercusiones tras el anuncio de la estrategia nacional del litio del gobierno. El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, sostuvo que decir que la cuprífera estatal no está preparada para extraer litio es no conocerla. Además, dijo que se han reunido con casi todos los actores relevantes de la industria.

“Codelco ha demostrado tener equipos técnicos en las áreas que he mencionado. Es una empresa minera. En la liga mundial internacional Codelco es la empresa más importante de Chile. Sus conocimientos mineros, de organización empresarial, de alinear a las personas. Las empresas son mucho más que el aspecto específico de una actividad. Esto de que Codelco no está preparado, para mí es no conocer Codelco”, dijo en Radio Cooperativa.

Además, defendió los aportes que ha hecho la minera al fisco.

“En materia de aportes al fisco Codelco tiene 50 años de vida y ha aportado US$168 mil millones al fisco. Esto equivale a 2 millones 700 mil viviendas. Claramente Codelco es el mejor negocio que tiene Chile. Tiene equipos técnicos, jurídicos, por lo tanto para cualquier empresa tener como socio a Codelco es algo muy importante. Efectivamente Codelco es una empresa que es el buque insignia que tiene Chile en el mundo empresarial internacional”, sostuvo.

El presidente del directorio de Codelco, dijo que se han reunido con SQM y otras empresas en medio del debate de la estrategia del litio.

“En este periodo en el cual se ha estado discutiendo la estrategia nacional del litio y en el año en que me ha tocado ser presidente del litio nos han visitado casi todas las empresas interesadas en esto. Hemos tenido conversaciones con muchos de los actores. Ellos (SQM) son una empresa muy importante en la producción de litio en Chile. Hemos tenido conversaciones con todos los actores, y nos han señalado de manera unánime el interés de trabajar en conjunto con nosotros este proyecto de litio”, dijo Pacheco.

Asimismo, indicó que se respetarán los contratos vigentes de SQM y Albermarle en el Salar de Atacama.

“El presidente de la República dijo con todas sus letras que ha instruido a Corfo mandatar a Codelco, en búsqueda de los mejores caminos para lograr la participación del Estado en la extracción del litio en el Salar de Atacama. Esto tiene dos consideraciones principales: primero que esta empresa público-privada en caso de conformarse tendrá un control del Estado a través de Codelco. En segundo lugar el presidente dijo que el Estado respetará íntegramente lo establecido en los contratos vigentes. Ambas empresas saben que tienen contratos con un Estado que respeta esos contratos, y ambas empresas saben que hay una potencial oportunidad en dar un impulso a la producción de litio”, enfatizó.