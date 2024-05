GPM recomienda un recorte de tasas de 50 puntos

La próxima semana se llevará a cabo la siguiente reunión del Banco Central. Ante este escenario, el Grupo de Política Monetaria, recomendó al ente rector realizar un recorte de tasas de 50 puntos base. Mencionaron entre otras cosas, que la economía local ha recuperado dinamismo.

“Si bien la inflación no ha terminado de situarse de manera permanente en 3%, sus perspectivas apuntan a que lo anterior se lograría en la primera parte del próximo año. Con ello, el proceso de normalización de la política monetaria hacia un nivel neutral debiera continuar en los próximos meses, pero donde la magnitud de los recortes en la tasa de interés rectora debiera depender de cómo los datos macroeconómicos impactan en la consolidación de una inflación en 3%”, dijo Juan Pablo Medina.

Y a nivel internacional han observado una reducción inflacionaria, pero donde persisten algunos riesgos.

“El pronóstico para 2024 es levemente mayor que lo previsto en los reportes de enero pasado (+0,1 pp) y de octubre del año pasado (+0,3 pp). Sin embargo, el FMI hace notar que este ritmo de expansión global está por debajo de los promedios históricos. Varios factores inciden en los pronósticos de una expansión de la actividad global más débil que los promedios de las últimas décadas. Entre ellos, destacan los costos de endeudamiento aún elevados, el retiro del apoyo fiscal en varias economías, efectos adversos de más mediano plazo del COVID-19, de la invasión rusa de Ucrania y el conflicto en Gaza e Israel. También el FMI alerta sobre un débil crecimiento de la productividad y una creciente fragmentación geopolítica que afecta adversamente el comercio internacional”, agregó Medina.

Destacó el crecimiento económico de los últimos meses, y la recuperación de la demanda.

“Luego de que las cifras de actividad de enero y febrero fueran mayores a las esperadas, el dato de marzo fue un tanto más débil de lo anticipado. En particular, el Imacec de marzo de 2024 creció 0,8% en comparación con igual mes del año anterior, mientras las expectativas de analistas consultados en abril por el Banco Central anticipaban una expansión anual del Imacec de marzo de 2%. No obstante, la cifra de marzo no alteró la evaluación de que la variación interanual del PIB del primer trimestre estuvo en torno a 2,5%. A nivel sectorial también se observan ciertas divergencias”, señaló el GPM.

Y en cuanto a la inflación local, indicaron que “existe preocupación sobre los registros inflacionarios de los últimos meses, los cuales han resultado mayores a los previstos, postergando la esperada convergencia de la inflación anual a la meta de 3%. Luego de las grandes sorpresas en la inflación de febrero y marzo, la inflación de abril de 0,4% fue levemente superior a las expectativas de consenso que predecían una variación de 0,3%”.

En medio de este escenario, el GPM recomendó bajar la tasa en 50 puntos, para ubicarla en un 6%.