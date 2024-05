Marcel pide paciencia para conocer detalles respecto al proyecto del CAE

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, fue consultado por más detalles respecto al proyecto que buscará modificar el Crédito con Aval del Estado (CAE). Ante esto, el secretario de Estado pidió tener paciencia y esperar a que se cumplan los plazos para su presentación, que se estima para septiembre de este año.

“El cae es un tema que se va acumulando en el tiempo, por eso es importante que tengamos un horizonte dentro del cual el gobierno plantee sus propuestas en esta materia. Este se fijo en la discusión de la ley de presupuestos” dijo.

Y recordó lo anunciado por el gobierno: “el ejecutivo se compromete a ingresar antes de la tramitación del proyecto de ley del 2025 un proyecto de ley para al creación de un nuevo mecanismo de financiamiento y modernización para la educación superior. Incorporará medidas administrativas y legislativas para la reorganización de los instrumentos actualmente existentes”.

Respecto a esto, el Marcel sostuvo que dado a que la presentación del proyecto será en septiembre no corresponde otorgar detalles al respecto, pero manifestó que “lo que está trabajando el gobierno es una propuesta que sea justa con los deudores, pero también especialmente con quienes están pagando sus deudas. Va a ser una propuesta abordable desde el punto de vista financiero que no va absorber recursos de otros sectores donde hay una necesidad prioritaria”.

El secretario de Estado también abordó las movilizaciones en Puerto Coronel, señalando que, si bien presenta una fracción moderada para el total de las exportaciones chilenas, sí es un puerto importante para la región y para los productores y exportadores de la zona. En este marco, afirmó que es “fundamental que todas las partes contribuyan a resolver el tema”.

Adicionalmente, fue consultado por un “tono ambivalente” del gobierno al sector privado, específicamente por la polémica por los créditos bancarios. Mario Marcel afirmó que tener instancias de diálogo y reconocer su aporte a la economía “no quiere decir que tengamos que estas de acuerdo en todo”.

“Yo mismo me he referido al tema de los créditos, más bien explicando lo que nos parece que está detrás del comportamiento restrictivo del crédito que tuvimos el año pasado, y también las cosas que pueden ir resolviendo o facilitando el acceso al crédito hacia adelante. No lo tomaría como ambivalencia o de descalificación, sino que es tratar de entender lo que está detrás de un comportamiento de un sector privado como lo sería en este caso la banca”, declaró.