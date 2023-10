AFP Uno proyecta duplicar su cartera de afiliados en los próximos dos años tras adjudicarse la última licitación

Desde el 1 de octubre de 2023 y hasta fines de septiembre de 2025, quienes por primera vez ingresen al mercado laboral entrarán al sistema de pensiones como afiliados de AFP Uno. Esto, luego de que en abril la compañía ganó la licitación de nuevos afiliados por los próximos dos años, tras presentar la menor comisión del mercado, de 0,49%.

“Estamos cobrando casi tres veces menos que otras AFP, eso se traduce en hasta $340 mil (de mayor sueldo) al año para una persona”, comenta el gerente general de AFP Uno, Teo Colombo. El ejecutivo agrega que ese ahorro, en un año, “podría financiar hasta el Metro para una persona en su jornada laboral. O si todas las personas del sistema se cambiarán a Uno, significa un ahorro para las personas de casi US$600 millones. Que, para ponerlo en contexto, es financiar 12 años la Teletón”.

AFP Uno proyecta duplicar su cartera de afiliados. En la foto: el gerente general de AFP Uno, Teo Colombo.

A julio, AFP Uno contaba con 673.695 afiliados, y ahora, tras adjudicarse esta licitación, esperan duplicar su cartera en los próximos dos años. “Obviamente cuando evaluamos entrar al mercado, y después cuando también evaluamos esta licitación, revisamos la serie histórica de los incorporados al sistema laboral por primera vez, y la verdad es que incluso en los peores años nunca ha variado mucho, y ha andado en torno a los 700 mil en promedio. En años buenos han sido 850 mil. Entonces, nosotros esperamos más o menos 750 mil afiliados en estos dos años, que es básicamente duplicar nuestra cartera de clientes”, puntualiza Colombo.

Eso significa que en 2025 superarían los 1,4 millones de afiliados. Colombo también señala que esperan sumar afiliados que ya estén en el sistema, que vengan de otras AFP. “Hemos estado trabajando fuerte en eso”, puntualiza.

¿Y la operación de la AFP es sostenible con la comisión de 0,49%? “Sí, de hecho ese era un tema bien relevante, porque cuando partimos el proyecto fue un modelo de negocios. En ese momento nosotros definimos el 0,69% que fue nuestra tarifa de ingreso, y todo se basaba en ciertos supuestos de eficiencia. Y yo diría que durante el segundo año de operación, ya se validaron esos supuestos, nos dimos cuenta de que era posible hacerlo mucho más eficiente de lo que se hacía en ese minuto. Y en el fondo el 0,49% es una baja de tarifa de un 30% más o menos, versus que vamos a duplicar la cartera. Entonces, al final, con ese volumen mayor, de todas maneras es sustentable”, asegura el gerente general de la compañía.

Colombo agrega: “Cuando definimos una tarifa, nuestra intención es que sea sustentable y mantenerla en el tiempo. Obviamente si hay escenarios de reforma que cambien las condiciones, eso obviamente hay que revisarlo, pero en el escenario en que estamos actualmente nuestra idea es mantener nuestra tarifa a lo largo del tiempo y seguir buscando siempre oportunidades de incluso ir mejorando eso en el tiempo”.

Duplicar la cartera también implica reforzar los equipos que tienen actualmente, “pero siempre el gran ingrediente que nos ha permitido ser eficientes es diseñar procesos muy automáticos, y esa es la gran diferencia de nosotros contra otro actor que lleva 20 años funcionando. Todos nuestros procesos son mucho más automáticos. Dicho eso, sí hay refuerzo, pero principalmente en lo que es canales de servicio, donde ya abrimos ocho sucursales nuevas”, explica.

Sobre ello, comenta que “si bien nosotros hoy tenemos todos nuestros servicios en línea, los clientes pueden hacer sus trámites en línea, y también tenemos la app que la lanzamos este año, a veces igual se necesita algún tipo de asesoría más específica y nos concentramos en esa parte”.

Reforma previsional

Sobre la reforma previsional que el gobierno ingresó hace casi un año al Congreso, pero que hoy se encuentra en pausa, el gerente general de AFP Uno estima que es difícil hacer un pronóstico sobre si se va a aprobar un proyecto en esta administración o no.

“Lo que he estado viendo últimamente es que pareciera que se va a prolongar mucho esa discusión. Estábamos esperando las propuestas del gobierno que se iban a hacer en septiembre, que finalmente no se hicieron, y ahora se habla de fin de año posiblemente. Yo creo que aún no hay consenso respecto a puntos relevantes. Entonces, veo difícil que haya pronto una reforma. Pero de nuevo, es difícil hacer un pronóstico”, afirma.

En todo caso, Colombo cree que “es importante que haya un acuerdo, pero siempre que se aborden los problemas de fondo y que permita mejorar las pensiones de las personas. Eso es lo fundamental. Y si hay cambios que permitan mejorar las pensiones de las personas, nosotros siempre vamos a estar a favor de eso”.

¿Y hasta ahora, el proyecto del gobierno mejora los problemas de fondo? “No, creo que hoy, como estaba planteado inicialmente el proyecto, porque no sé cómo quedaría cuando se haga una nueva propuesta más concreta, pero creo que no lo aborda. Creo que es un cambio demasiado drástico. Elimina al final el modelo que existe actualmente. Y no toca el tema de fondo, que es aumentar la cotización y que eso aumente las pensiones de forma sustentable”, sostiene.