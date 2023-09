Gremios esperan conocer detalles de proyecto y expertos siguen con dudas sobre si Sernac será “juez y parte”

Los gremios empresariales recibieron con cautela la presentación del proyecto de ley que fortalece al Sernac. Esto principalmente porque quieren conocer el detalle de la iniciativa para dar una visión más completa. Y a nivel de expertos el derecho del consumidor, las dudas apuntan a que si el servicio será o no “juez y parte”.

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, dijo que antes de opinar se tiene que revisar el detalle del proyecto. No obstante, valoró el hecho de que el Presidente Gabriel Boric haya hecho mención a que se recogieron los argumentos del Tribunal Constitucional que impugnó alguna atribución del proyecto anterior.

“Lo que corresponde ahora es revisar en detalle el proyecto para emitir una opinión. Sería bueno avanzar en un mejor gobierno corporativo del Sernac y hay varias ideas que se pueden ir desarrollando, pero vamos a espera conocer una vez que tengamos el articulado y opinar en ese sentido”, comentó el líder empresarial.

Una visión similar entregó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), José Pakomio, quien sostuvo que “valoramos lo señalado por el Presidente Boric en relación a que esta iniciativa legal se hace cargo de los cuestionamientos de orden constitucional que tuvo el anterior proyecto acerca de que el Sernac no debiera transformarse en juez y parte en la resolución de las controversias vinculadas a las relaciones de consumo”. No obstante, afirmó que “tendremos que revisar en detalle el proyecto de ley para verificar si efectivamente se logra fortalecer la institucionalidad del Sernac sin afectar principios constitucionales”.

En ese sentido, apuntó que “es importante que se establezcan con claridad los criterios para determinar cuándo un proceso de mediación entre consumidores y empresas que no logra llegar a buen puerto amerita el inicio de un procedimiento sancionatorio, ya que el hecho de que no se logre arribar a acuerdo entre empresa y consumidor no debe necesariamente implicar el inicio de un procedimiento sancionatorio”.

Desde la Sofofa, el segundo vicepresidente Gonzalo Said, indicó que “la principal desprotección que hoy afecta a los ciudadanos proviene especialmente del comercio informal, un flagelo creciente y completamente desregulado”. Apuntó además que “nos preocupa el riesgo de que el proyecto ponga al Sernac en una postura de juez y parte, lo que terminará perjudicando tanto al mercado como a los clientes”.

Claudio Ortiz, Presidente Ejecutivo de la Asociación del Retail Financiero mencionó que “como primera impresión esperamos que incluya medidas para perseguir el comercio y crédito informal, que son el principal foco de desprotección de los consumidores y, en paralelo, se impulsen iniciativas pro crecimiento. Porque sin crecimiento, no hay consumidores que proteger”.

A nivel de expertos, Jaime Lorenzini, abogado Socio de Lorenzini & Twyman y experto en derecho del consumidor, puntualizó que “existe expectativa de cómo el proyecto va a resolver lo que dijo el Tribunal Constitucional de que por un lado podría hacer demandas colectivas y por el otro sancionar de manera directa”.

Mientras que Gonzalo Vergara, senior manager del área Legal y Tributaria de PwC Chile, añadió que “vemos algunos aspectos preocupantes en el proyecto, principalmente el hecho de que la propuesta busca otorgar al Sernac facultades que técnicamente son judiciales, dado que el organismo tendrá la posibilidad de resolver un conflicto entre privados”.