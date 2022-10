H&M se convierte en la primera empresa del retail en obtener Sello 40 Horas

Adelantándose al proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para reducir la jornada laboral, cada vez son más empresas las que han postulado a la certificación que otorga el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y que acredita que se han implementado los mecanismos adecuados para la rebaja.

En este marco, esta mañana la cadena de tiendas H&M se convirtió en la primera gran empresa del retail en obtener el Sello de 40 Horas.

“Estamos muy contentos por entregar este reconocimiento, que da cuenta que empresas de distintos tamaños, de distintos rubros económicos pero que tienen un factor común, que es poner al centro la calidad de vida de las y los trabajadores, han podido reducir su jornada laboral”, dijo ministra Jeannette Jara tras la certificación.

Desde que se implementó el sello, ya van 290 empresas que cuentan con la resolución. De estas, 171 son de la Región Metropolitana y 119 se distribuyen en otras regiones.

El subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, también se sumó a las felicitaciones, planteando que “H&M confirma que las grandes empresas también pueden reducir su jornada laboral. Más tiempo es mejor calidad de vida y, tal como nos han indicado las y los empleadores cuando han adoptado esta nueva jornada, no han visto impactada la productividad, por el contrario”.

Por su parte, Ricardo Conceição, gerente de recursos humanos de H&M para Chile, Perú y Uruguay, aseguró que el principal objetivo de la empresa ha sido “facilitar la conciliación de la vida laboral y personal, y cuidar el bienestar de nuestros colaboradores”.

Así, Conceição puso énfasis en que la implementación de las medidas no afectaron los salarios de los trabajadores. En principio, en 2020, la reducción de jornada benefició a 703 colaboradores de la empresa, pero hoy, la cifra crece a 2700.

Además, Jorge Pedro Moya, representante de los trabajadores de la cadena, sostuvo que “hacer 40 horas a la semana significa el balance correcto entre las necesidades de los clientes, pero también de las necesidades de nuestro equipo, que son los que componen la parte vital de nuestro trabajo, no sólo en Chile, sino que a nivel global”.

Con esto, H&M acreditó que tiene -al menos- al 80% de sus trabajadores contratados conforme a la normativa del Código del Trabajo con una jornada ordinaria que no supere las 40 horas y que no sea menor a 30 horas semanales. Así también, con el sello certifica no haber sido condenada por vulneración a los derechos fundamentales; y estar al día en el pago de las obligaciones previsionales.