Delta incumple las estimaciones de ganancias trimestrales, pero no ve disminución de demanda de viajes

Las utilidades trimestrales de Delta Air Lines no alcanzaron las estimaciones de Wall Street este jueves, pero la compañía aérea espera que la demanda de viajes siga siendo sólida a pesar de los crecientes riesgos de recesión económica.

La ganancia ajustada para el trimestre hasta septiembre fue de US$ 1,51 por acción, por debajo de las expectativas de los analistas de US$ 1,53 por acción. La compañía registró unos ingresos ajustados de US$ 12.840 millones.

Delta, que recientemente se convirtió en socia de Latam Airlines, dijo que el huracán Ian, que provocó la cancelación masiva de vuelos el mes pasado, afectó a los beneficios en tres centavos por acción.

Sin embargo, la fuerte demanda de viajes ayudó a la aerolínea con sede en Atlanta a generar los mayores ingresos trimestrales de su historia en el tercer trimestre.

Delta espera que sus ingresos en el cuarto trimestre suban hasta un 9% respecto al mismo periodo de 2019, lo que se traduce en una ganancia ajustada de entre US$ 1 y US$ 1,25 por acción. Eso es más alto que un beneficio de 79 centavos por acción esperado por los analistas en un sondeo de Refinitiv.

En una entrevista, el presidente ejecutivo Ed Bastian dijo que un cambio en el gasto de los consumidores de bienes a servicios está impulsando la recuperación de los viajes. Dado que las finanzas de los consumidores siguen siendo “bastante saludables”, no espera que la demanda de viajes disminuya.

“Estamos viendo en las reservas algunas señales de demanda muy fuertes”, dijo Bastian a Reuters.

Los transportistas estadounidenses están disfrutando de la mayor demanda de los consumidores en tres años. La reapertura de las fronteras tras la pandemia del Covid-19, así como la fortaleza del dólar, están animando a más estadounidenses a viajar al extranjero, mientras que la reapertura de oficinas está impulsando la demanda de viajes corporativos.

Delta afirmó que las reservas corporativas -la gallina de los huevos de oro del sector- han aumentado tras las vacaciones del Día del Trabajo del mes pasado y a finales de septiembre alcanzaron el 80% del nivel anterior a la pandemia.

Sus ingresos por pasajeros internacionales también se han recuperado hasta el 97% de los niveles de 2019, impulsados por la demanda de vuelos transatlánticos.

Sin embargo, los crecientes riesgos de recesión económica han disparado las preocupaciones sobre el gasto en viajes, golpeando a las acciones de las aerolíneas y desviando la atención de lo que se perfila como el mejor rendimiento de las ganancias del sector en tres años. El índice NYSE Arca Airline ha bajado un 36% este año.

Las compañías aéreas, que se enfrentan a un aumento de la factura del combustible y de los salarios, han confiado en una sólida demanda para mitigar la presión inflacionaria con la subida de las tarifas.

El aumento de los precios de los boletos, por ejemplo, hizo que los ingresos totales de Delta por asiento-milla disponible aumentaran un 23% en el último trimestre, a pesar de que su capacidad se mantuvo muy por debajo del nivel anterior a la pandemia.

Pero con la Reserva Federal subiendo agresivamente las tasas de interés para controlar la inflación, reduciendo la demanda y frenando el crecimiento económico, el poder de fijación de precios del sector está amenazado.

Si la economía entra en recesión, Bastian dijo que Delta se centraría en reducir aún más sus costos no relacionados con el combustible, que se prevé que disminuyan en el trimestre de diciembre con respecto al anterior. Pero espera que las ganas de viajar sigan siendo fuertes.

“No creemos que un solo verano de viajes vaya a saciar el deseo y las necesidades de los consumidores”, dijo Bastian. “Este aumento de la demanda va a (...) continuar durante algún tiempo”.