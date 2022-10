Chile online: conexión a Internet sube y alcanza casi al 90% de los hogares

En el marco del proyecto “Competencias, demanda por capacitación y búsqueda de empleo en un mercado laboral en recuperación”, liderado por el Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales para el OTIC de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), se revelaron nuevas cifras que indican el nivel de desarrollo de la vida digital en el país.

Según se detalla en el informe, para analizar la inclusión y alfabetización digital se consideran tres aspectos: acceso a Internet y equipos, habilidades o competencias digitales, y motivación y confianza en el uso de la tecnología. Y en esta línea, los hogares chilenos mostraron un significativo avance respecto a su posibilidad de conexión.

De acuerdo al último dato provisto por la Encuesta Casen de 2017, la cobertura de internet en el país llegaba al 75% de los hogares. Sin embargo, para 2022, la cifra se elevó a 89,2%.

Si bien todavía existen 639 mil hogares en el país sin acceso a Internet –lo que equivale a 1,28 millones de personas–, destacó la disminución en la brecha de conectividad entre las zonas urbanas y rurales. En 2017, había una diferencia porcentual de 26 puntos entre los sectores, pero este año la diferencia cayó a 12 puntos, luego que el campo viera aumentado su acceso a un 79%.

En detalle, se pudo observar que el acceso a internet crece a medida que los ingresos del hogar son mayores, aunque las tasas para todos los quintiles son altas. Así, se advirtió que el acceso es de 97% en el quintil de mayores ingresos, mientras que en el de menores ingresos cae a 81%. La brecha en este aspecto entre el quintil más pobre y el más rico también descendió considerablemente, pasando de 39 puntos según lo registrado por Casen, a 15,6 puntos.

Además, el estudio recalcó que el tipo de conexión más utilizada en el país se ejecuta a través de smartphones, prevaleciendo esta vía en el 56% de los hogares. A este tipo de conexión le sigue la banda ancha fija con un 39,1%, porcentaje que se reduce en el quintil de menores ingresos a 24,7%.

En cuanto a los dispositivos desde que se conectan los chilenos, el 86% de los hogares reconoció el celular como el aparato más usado para acceder a Internet. Le siguen la televisión y el computador portátil con un 44% y 38% respectivamente. En este sentido, destacó la alta penetración que han tenido los teléfonos móviles en el país: hay 2,5 celulares por hogar en promedio, en aquellos en los que hay al menos uno.

Desconexión

Otro de los aspectos en los que profundizó el sondeo del Centro UC de Encuestas y la CChC, fueron los motivos tras la falta de acceso de los hogares a Internet.

Uno de los datos que destacó fue que la cobertura decrece en medida que la edad de los jefes de hogar aumenta. Por ejemplo, en aquellos hogares que el jefe tiene entre 25 y 34 años, el acceso alcanza el 97,2%; en los que encabezan personas entre 65 y 74 la cifra cae a 81,9%; en tanto, cuando el jefe tiene 75 o más años, se registró un 67,6% de cobertura.

En cuanto a las razones que manifestaron los hogares en las que no hay acceso a Internet, el principal motivo fue el alto costo del servicio con un 28%.

Según observó el mismo estudio, en el caso de los hogares con banda ancha fija y banda ancha móvil, el costo del servicio bordea los $20 mil mensuales. Para quienes utilizan celular con internet, la mediana del gasto mensual reportado fue también de $20 mil al mes.

Además, un 12,6% mencionó no estar conectado por no saber cómo utilizar la red, y un 10,1% reconoció que su razón para no tener acceso es no conocer los beneficios que esta provee. En este sentido, también se reveló que un 38% de quienes no realizan actividades en Internet por considerarlas muy difíciles, no cuentan con una persona que pueda guiarlos.