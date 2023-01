Marcel tras el rechazo a Dominga: “No es motivo para celebrar”

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó el funcionamiento de la institucionalidad que le dio el no al proyecto minero-portuario Dominga, pero también lamentó que dicha iniciativa no pudiera avanzar al no cumplir con los estándares medioambientales necesarios, según resolvió el Comité de Ministros.

“El rechazo de un proyecto de inversión importante sin duda no es motivo para celebrar. Lo que uno quisiera es que los proyectos de inversión salieran adelante con pleno cumplimiento de las exigencias medioambientales. En este caso, desgraciadamente eso no fue posible y así lo resolvió el Comité de Ministros, por una unanimidad al acoger las 12 reclamaciones que se habían presentado”, dijo el ministro tras la consulta sobre el rechazo a Dominga por parte de sus pares.

Además, Marcel destacó que la decisión del Comité de Ministros estaba en línea con la mirada del SEA (Servicio de Evaluación Ambiental) sobre el proyecto.

El expresidente del Banco Central también aprovechó la instancia para apuntar que el contexto de ahora sería distinto al ocurrido en 2017, cuando el Comité de Ministros de aquel entonces rechazó el proyecto Dominga, y dio paso a la renuncia a los aquel entonces ministro de Hacienda, Rodrigó Valdés, y de Economía, Luis Felipe Céspedes.

“Años atrás tuvimos una situación similar sobre el proyecto Dominga, se reclamó respecto a la premura con que se había convocado al Comité de Ministros y se llamó la atención sobre el contraste entre las recomendaciones del SEA y la evaluación del Comité de Ministros. En esta oportunidad tenemos una situación bastante distinta, ha habido un acuerdo unánime en el Comité de Ministros y además estuvieron alineados con las recomendaciones del SEA”, agregó el economista.

Sobre el futuro de los proyectos de inversión en Chile tras el rechazo a Dominga, el ministro Marcel desdramatizó apuntado que en términos de institucionalidad “se han cumplido con todas las normas del caso”, y agregó que “en el futuro vamos a ver aprobación de proyectos de inversión importantes, con pleno cumplimiento de las normas ambientales. Hemos visto avances y compromisos importantes de diversas industrias para generar proyectos que sean cada vez más sostenibles y ajustados a los requerimientos de la legislación ambiental en Chile”.

En esa línea, Marcel resaltó que “para el 2023 vamos a tener un volumen de proyectos (para aprobación) mucho más importantes que, lo que en promedio o en total, se aprobó durante el año anterior”.