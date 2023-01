Ganadores y derrotados: la jornada en que se rechazó el proyecto minero Dominga

A las 8:00 horas de esta mañana comenzó la reunión del Comité de Ministros en el Ministerio de Medio Ambiente, en la que se definiría el destino del controvertido proyecto minero portuario de Dominga. La iniciativa de Andes Iron que estaría situada en la comuna de la Higuera, Región de Coquimbo, implicaba una inversión alrededor de los US$2.500 millones.

La decisión tenía los ojos de varios sectores e incluso algunos fueron a esperar la resolución a las afueras del edificio del Ministerio del Medio Ambiente. En las veredas de la calle San Martín, en la comuna de Santiago, habían más de 50 personas manifestándose a favor y en contra del proyecto. Vociferaban sus consignas y esperaban con ansias los resultados de la reunión en donde habían puesto sus esperanzas.

“Dominga nos beneficia en todos, partiendo por el trabajo. Siempre se nos ha cerrado la puerta en la comuna y esto es una oportunidad para salir adelante. Nosotros estamos en el pasado, necesitamos esta inyección”, comentó Andrea Flores Sandoval, directora de la Cooperativa por el progreso de la comuna de La Higuera.

En la misma línea, Oscar Tribo, presidente del movimiento no más desempleo de la cuarta región, explicó que “este proyecto es la clave para salir adelante, no solo para La Higuera, sino que también para las localidades cercanas. Ya son 10 años y decisiones políticas no permiten que progresemos.”

Las comunidades a favor de Dominga, en su mayoría de la cuarta región, recalcaron que viajaron especialmente para pedirle a los ministros que escucharan la voz del pueblo.

Mientras que, a unos 10 metros de distancia, se encontraba la conglomeración en contra de la iniciativa, quienes eran apoyados por Flavia Torrealba, presidenta del Partido Regionalista Verde y Greenpeace, entre otras organizaciones.

“A la gente se le ha mentido y le dicen que le van a dar trabajo. La mayoría de la comuna no está calificada para trabajar. Nosotros somos un pueblo pesquero, agricultor. Esa es nuestra comunidad, no un proyecto de minería”, enfatizó Gabriel Molina, vicepresidente de la Asociación Gremial de Pescadores de Los Choros

Por otro lado, Maritza Sepúlveda, científica y académica de la universidad de Valparaíso, apoya al movimiento en contra de Dominga y destacó que el impacto de este perjudicaría principalmente a la flora y la fauna del sector. “No hay mitigación posible para el impacto que se podría dar. Estamos hablando de poblaciones únicas con problemas de conservación: ballenas, chungungos, aves como el yunco, pingüinos, entre otros, que se concentran y ven en este lugar una importantísima zona de edificación, alimentación, reproducción. Ante un proyecto así, estos van a desaparecer. Estas no son solo especies emblemáticas y que favorecen al turismo, son especies que prestan servicios al ecosistema que son invaluables.”

Finalmente, y tras casi tres horas de deliberación por parte del Comité de Ministros, se confirmó el rechazo de la iniciativa, y más tarde se dio a lugar una conferencia de prensa, en la que la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas y el ministro de Economía, Nicolás Grau, entregaron las razones de porque le dieron el no al proyecto.

Afuera del ministerio, se escuchaban gritos de alegría al conocerse la decisión sobre Dominga. El ambiente por un lado era fiesta, abrazos y alivio. “Estamos felices con la decisión del comité de ministros y ahora vamos por Cruz Grande – proyecto que consiste en la construcción y operación de un puerto minero de la Compañía Minera del Pacífico S.A. (CMP) que busca establecerse en la región de Coquimbo – además queremos que se declare área protegida de múltiples usos los bordes costeros de La Higuera. No hay otro lugar como el que estamos defendiendo en este minuto” declaró Rodrigo Flores, presidente del Consejo Consultivo y vicepresidente del gremio de Punta de Choros.

Unos pocos metros más allá, la desilusión era parte del grupo a favor de la iniciativa. El silencio y las lágrimas preponderaban en aquel sector. “La Higuera sigue sin tener lo básico: farmacias, supermercados, cajero, etc. Llegan proyectos a la comuna muy pequeños y estos no alcanzan a satisfacer la mano laboral que hay. Todo termina destinado en la parte turística y eso no lo es todo”, comentó Alexis Sánchez, vocero de la asociación comunal de La Higuera.

Si bien ambos grupos estaban impacientes por conocer el futuro de Dominga no hubo enfrentamientos entre ellos, salvo unos gritos aislados entre personas de las distintas posturas, pero un actuar que fue detenido por los mismos asistentes. Fue una manifestación pacífica por ambos lados. No obstante, cerca de 30 carabineros rodeó toda la vereda entre las calles San Martín y Moneda, pero nunca se cortó el tránsito en la calle donde radica el Ministerio del Medio Ambiente.

Finalmente, tras conocerse la decesión del Comité de Ministros, los ganadores se quedaron en el lugar celebrando y los derrotados sentados, procesando la derrota que enfrentaron tras el rechazo a Dominga.