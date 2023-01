Senado aprueba de manera unánime ley corta que amplía el acceso a la PGU y queda lista para ser ley

La Comisión de Hacienda del Senado este miércoles aprobó de manera unánime la ley corta con la que el gobierno busca mejorar el acceso de los adultos mayores al beneficio de la Pensión Garantizada Universal (PGU). Un rato después el proyecto pasó a la sala del Senado, donde nuevamente fue aprobado de forma unánime, con 42 votos favorables, y sin rechazos ni abstenciones.

De esta manera la iniciativa, que ingresó con urgencia de discusión inmediata, ahora está lista para ser ley, ya que fue despachada del Congreso. El proyecto pretende “extender el universo de focalización de la PGU, desde el subgrupo de la población de 65 años o más a toda la población del país”, detalla la iniciativa.

Esto, porque la PGU actualmente se entrega a todos los adultos mayores que no están en el 10% más rico, pero para hacer tal medición se usa como universo a quienes tienen 65 años o más. Ahora, en cambio, el gobierno focalizará la entrega del beneficio excluyendo también al 10% más rico, pero medido sobre la población total del país.

Este cambio en el modo en que se medirá quiénes pertenecen al 10% más rico debería permitir que se incorporen unos 70 mil nuevos beneficiarios, según dice el proyecto, ya que argumenta que “la población mayor de 65 años es más pobre que la población total del país”, y agrega que “con esta modificación, el umbral de corte será más alto, permitiendo que más adultos mayores accedan al beneficio”.

El proyecto del Ejecutivo plantea que este cambio empezará a regir desde el tercer mes de publicada la ley, y el informe financiero proyecta que en el primer año el mayor gasto fiscal sería de $107.886 millones, periodo en que estiman que habrá 73.220 nuevos beneficiarios. Para el segundo año el informe financiero proyecta un mayor gasto por $140.339 millones y 71.380 beneficiarios adicionales. En régimen estiman un mayor gasto por $168.670 millones para 76.070 nuevos beneficiarios, esto es desde el sexto año en adelante.

Pese a su rápido despacho del Congreso, considerando que el proyecto ingresó este mes, de todas formas durante las sesiones hubo críticas de parlamentarios de Chile Vamos, pidiendo, entre otras cosas, que se mejore en otros sentidos la PGU. Por ejemplo, que las mujeres puedan acceder a la PGU desde los 60 años y no como ocurre actualmente desde los 65 años; que la ley empiece a regir cuando se publique y no al tercer mes; que se considere que puedan acceder al beneficio las Fuerzas Armadas; y que no sea necesario postular a la PGU para recibirla.