Emmy 2020: estos son los nominados

Los Emmy estarán marcados por la guerra entre Netflix, HBO y Amazon Prime, la que parece ser una constante cada año, más con el explosivo crecimiento en sus suscripciones debido a la crisis sanitaria global.

En 2019, la edición 71 de los galardones a lo mejor del cine y la televisión del último año dieron a Fleabag, Game of Thrones y Chernobyl los premios destacados.

Este 2020, marcado por la pandemia que obligó a pausar producciones televisivas y cinematográficas, contemplará historias estrenadas entre el 1 de junio de 2019 y el 31 de mayo de 2020. Lo anterior incluye a los recién llegados Apple TV+ y Disney +, quienes debutaron también con historias propias.

Según Joyce Eng, editora del sitio de predicciones Gold Derby, los nombres que suenan fuerte son Succession (HBO), Ozark (Netflix), The Crown (Netflix), The Handmaid’s Tale (Hulu), Better Call Saul (Netflix), The Morning Show (Apple TV+), Big Little Lies (HBO), Watchmen (HBO).

Por parte de la comedia, destacan The Marvelous Mrs Maisel (Amazon) y Schitt’s Creek (CBS).

Las anfitrionas de la presentación de nominados serán Leslie Jones, Laverne Cox, Josh Gad, y Tatiana Maslany, en la antesala de una ceremonia que fue reimaginada como un evento virtual dado el contexto de emergencia de salud.

La edición 72 de los Premios Emmys será presentada por Jimmy Kimmel y será emitida el domingo 20 de septiembre.

Esta es la lista completa de nominados:

DRAMA

Mejor Serie

Pendiente

Mejor Actriz

Pendiente

Mejor Actor

Pendiente

Mejor Actriz de Reparto

Pendiente

Mejor Actor de Reparto

Pendiente

Mejor Dirección

Pendiente

Mejor Guión

Pendiente

COMEDIA

Mejor Serie

Pendiente

Mejor Actriz

Pendiente

Mejor Actor

Pendiente

Mejor Actriz de Reparto

Pendiente

Mejor Actor de Reparto

Pendiente

Mejor Dirección

Pendiente

Mejor Guión

Pendiente

SERIE LIMITADA Y TELEFILMES

Mejor Serie Limitada

Pendiente

Mejor Película para Televisión

Pendiente

Mejor Actriz

Pendiente

Mejor Actor

Pendiente

Mejor Actriz de Reparto

Pendiente

Mejor Actor de Reparto

Pendiente

Mejor Dirección

Pendiente

Mejor Guión

Pendiente

VARIEDADES

Mejor Reality Show

Pendiente

Mejor Programa de conversación

Pendiente

Mejor Programa de Sketches

Pendiente

Mejor Dirección en programa de variedades

Pendiente

Mejor Guión en programa de variedades