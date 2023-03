A los 56 años muere Steve Mackey, bajista de Pulp y productor musical

Este jueves Pulp compartió una declaración oficial que anuncia una triste noticia: la muerte de Steve Mackey, bajista de la banda sus 56 años. “Nuestro querido amigo y bajista Steve Mackey falleció esta mañana. Nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos. Buen viaje, Steve. Esperamos ponernos al día contigo algún día. Todo nuestro amor.” La noticia fue confirmada por su propia esposa Katie Grand, quien lo describió como “el hombre más talentoso que he conocido”.

La publicación compartida, junto a una foto de él en la cordillera de Los Andes en su paso por Sudamérica en 2012, continúa: “Tuvimos un día libre y Steve sugirió que fuéramos a escalar a los Andes. Así lo hicimos. Y fue una experiencia completamente mágica. Mucho más mágico que mirar la pared de la habitación del hotel todo el día (que es probablemente lo que habría hecho de otra manera). Steve hizo que las cosas sucedieran. En su vida y en la banda. Y nos gustaría mucho pensar que ahora está de vuelta en esas montañas, en la siguiente etapa de su aventura”.

Steve Mackey se unió a Pulp en 1989 y tocó en álbumes como Separations (1991), His ‘n’ Hers (1994), Different Class (1995) y This Is Hardcore (1998). Además, de su faceta como bajista de la banda se desempeñó como productor musical de artistas como Kelis, Cornershop, The Kills, M.I.A., Florence + the Machine y Arcade Fire.

Pulp cuenta con una serie de conciertos agendados para este año. Al respecto, el año pasado Mackey descartó la idea de unirse. “He decidido continuar con el trabajo en el que estoy involucrado: proyectos de música, cine y fotografía, y no me uniré a ellos para estos espectáculos en el Reino Unido que acabamos de anunciar”.