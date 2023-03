Al Di Meola: “La música simple puede ser más bonita que cualquier otra cosa compleja”

Al Di Meola ha visitado en diez ocasiones Chile, y la primera aún está fresca en su memoria: llegó directo a dar una presentación como parte de la Teletón 1988 y al día siguiente repletó el Estadio Chile. Recuerda especialmente haber visto en Santiago un toque parecido a las localidades de la costa oeste de Estados Unidos.

Ahora se prepara para una nueva visita, con una presentación en el Teatro Oriente este sábado 4 (entradas en Puntoticket). Acompañado de instrumentistas españoles, argentinos e italianos, el repertorio también incluirá sus tributos a Astor Piazzolla, composiciones propias trabajadas durante la pandemia que irán en su próximo álbum de estudio, y sus propias interpretaciones de música de The Beatles. Su último LP, Across the universe, estuvo compuesto por interpretaciones de la música del cuarteto de Liverpool, a las que el guitarrista añadió sus propios matices y colores.

Di Meola comenzó su travesía por jazz en su adolescencia. A los 14 descubrió los sonidos latinoamericanos que luego caracterizarían buena parte de su discografía, sintiéndose “obligado a absorber tanto como fuera posible” de las bandas de salsa que tocaban en los clubes neoyorquinos. “Su aspecto rítmico realmente inspiró mucho de lo que hago, la forma en que toco y mucho de lo que escribo, porque tengo mucha síncopa y muchas cosas están influenciadas por ese mundo”, comenta.

Al entrar a la prestigiosa escuela Berkelee para estudiar interpretación musical, su virtuosismo en la guitarra captó la atención del pianista Chick Corea, quien posteriormente lo invitó a formar parte de su influyente grupo de jazz fusión Return to Forever. Tocó con ellos entre 1974 y 1977, 1984 y en su retorno de 2008.

Di Meola es un maestro tanto en la guitarra eléctrica como en la acústica, pero sus últimos conciertos se han enfocado en esta última, ya que el tinnitus le impide tocar con un amplificador. Desde su casa de Nueva Jersey, el virtuoso del instrumento y el jazz fusion conversó sobre esto y más con Culto.

-¿Que podemos esperar de esta nueva presentación en Santiago?

Bueno, vamos a tocar mucha música de mi nueva grabación que saldrá este año. Durante la pandemia había escrito 15 nuevas composiciones, por lo que mi próximo objetivo será un álbum doble. Así que tocaremos algunas piezas selectas de eso. También tocaremos algunas piezas más antiguas, algo de música de Piazzolla de Argentina, y Lennon/McCartney, porque me encanta incluir parte del trabajo de mis álbumes tributo que hice de ellos.

Llevaré músicos increíbles que se unen a mí desde Cerdeña y España. Y tendré también a Mario Parmisano, un pianista de Argentina con el que he estado trabajando mucho en los últimos 30 años.

-En tu ultimo álbum de estudio hiciste tus propias interpretaciones de The Beatles. ¿Cuál es exactamente la influencia que tuvieron en tí?

La gente cuando escucha mi música probablemente no se imagina que me podrían gustar los Beatles. Pero ser expuesto a ellos cuando tenía 9 años [cuando aparecieron en el Ed Sullivan Show] fue lo que me atrajo a la música. Hoy los disfruto tanto como antes porque su música tenía todos los elementos hermosos para convertirla en una pieza de arte estética. Tenían una armonía maravillosa, melodías geniales, y construcción hermosa, si bien un poco corta.

Cuando decidí hacer mi propia versión, era obvio que no tendrían vocales o letras. Sentí que debía escribir otras partes para extender las piezas que ellos escribieron, y eso es lo que terminé haciendo. Mezclé mi propio estilo pero manteniendo la hermosa estética de sus canciones. Va en contra de mi reputación, pero siento que algunas veces la música “simple” puede ser más bonita que cualquier otra cosa compleja.

-Has contado anteriormente que has tenido que lidiar con el tinnitus, y que te afecta al punto de que te impide tocar la guitarra eléctrica ¿Piensas volver al instrumento?

Tengo que tener mucho cuidado con el volumen porque el tinnitus es permanente; el zumbido suena las 24 horas del día, los 7 días de la semana y nunca para. No es bueno tenerlo; tienes asegurarte de que el amplificador, los parlantes estén orientados de otra manera y de que los auriculares no estén muy ruidosos. Hay que cuidarse para que no empeore.

También has dicho que la condición te impide tocar la guitarra eléctrica. ¿Piensas volver a ella?

Sí. Creo que más tarde este año empezaré a tocarla de nuevo. Sabes, pasan algunos años y digo que nunca volveré a tocarla, pero luego empiezo a extrañarlo. Recientemente, en un show que hice en Clearwater, Florida, hice mi show acústico y luego le dije a la audiencia que les tenía una sorpresa. Tenía toda mi banda eléctrica detrás de la cortina al final del espectáculo, una banda diferente. Salimos y solo toqué la eléctrica por un par de canciones, pero fue un éxito.

¿Ves en los nuevos guitarristas un interés por el jazz?

Hay muchos grandes guitarristas jóvenes que veo online, que estoy seguro de que mucha gente ha visto online. No son necesariamente muy conocidos, pero es toda una nueva generación de guitarristas que no están tocando tanto en mi estilo, sino que están desarrollando su propio estilo, y no sé hasta qué punto saben leer música. No sé hasta qué punto conocen la teoría, pero muchos de ellos tienen estas interesantes técnicas de dos manos en el cuello de la guitarra. Es algo nuevo. Me gusta el hecho de que están buscando una nueva forma de expresarse.

Pero todo lo que vemos en línea son personas que muestran 15 o 20 segundos de algo en lo que están trabajando. Eso es increíble, pero nunca he oído mucho de estos grandes intérpretes en el contexto de una composición. Eso será lo que tendrán que desarrollar de alguna forma en el futuro. Es genial tener toda esta nueva técnica y nuevos trucos que tienen, ¿pero cómo les va en la composición?