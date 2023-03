Ed Sheeran lanza nuevo álbum que culmina con su “era matemática”

Este miércoles, el cantautor británico Ed Sheeran reveló que tiene un nuevo álbum en camino.

Siguiendo la línea de sus discos anteriores, que sacaron sus nombres de los símbolos básicos de las matemáticas, el nuevo disco se titulará − (Subtract), y estará disponible el 5 de mayo. En un comunicado, su sello discográfico Atlantic lo describe como el último lanzamiento del cantante de Shape of you que tendrá a estos símbolos como nombre.

Las 14 canciones acústicas que lo conforman están inspiradas en los difíciles momentos que debió enfrentar el año pasado: el diagnóstico de un tumor potencialmente grave a su esposa mientras estaba embarazada, la muerte de un amigo muy cercano, y la demanda en su contra por plagio. Estos eventos “cambiaron mi vida, mi salud mental y, en última instancia, la forma en que veía la música y el arte”, y componer para Subtract fue como una especie de terapia para dar sentido a todo lo que sintió durante este complejo momento. “Escribí sin pensar en cuáles serían las canciones, solo escribí lo que saliera. Y en poco más de una semana, reemplacé el trabajo de una década con mis pensamientos más profundos y oscuros”.

“Estuve trabajando en Subtract durante una década, tratando de esculpir el álbum acústico perfecto, escribiendo y grabando cientos de canciones con una visión clara de lo que pensé que debería ser”, agrega Sheeran en el comunicado. “Como artista, no sentí que pudiera poner en el mundo un cuerpo de trabajo creíble que no representara con precisión dónde estoy y cómo necesito expresarme en este momento de mi vida. Subtract es puramente eso. Está abriendo una puerta en mi alma. Por primera vez, no estoy tratando de crear un LP que le guste a la gente, simplemente estoy sacando algo que es honesto y fiel a donde estoy en mi vida adulta”.

El disco fue producido y compuesto por el mismo Sheeran junto a Aaron Dessner, el instrumentalista miembro de The National que en los últimos años se ha vuelto un personaje crucial en el pop, produciendo el álbum Folklore y las regrabaciones de los discos Fearless y Red, de Taylor Swift.