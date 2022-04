Ed Sheeran le gana la batalla al músico que lo acusó de plagio por Shape of You

Ed Sheeran no cometió plagio. Es lo que resolvió una corte de Londres este miércoles, al decretar que no hay evidencia de que el cantante de 31 años hubiera creado su éxito Shape of you (2017) infringiendo los derechos de autor de su compatriota Sami Switch, responsable de la canción Oh why (2015).

Antony Zacaroli, el juez del caso, aseguró que “si bien hay similitudes” entre ambas composiciones en cuestión, “también hay diferencias significativas”.

El fallo llevó a que ambas partes protagonizaran un juicio de 11 días en Londres durante marzo, donde Sheeran interpretó algunos extractos para sostener su punto y rechazó ser una “urraca”, como lo sostuvo la defensa de Sami Switch, nombre artístico de Sami Chokri.

El músico en el juicio en Londres. Foto: AP Photo/Frank Augstein

Este había planteado que el estribillo “Oh I” en Shape of you era “sorprendentemente similar” al estribillo “Oh why” en su canción homónima, escrita junto a Ross O’Donoghue. Sin embargo, Zacaroli estimó que “no copió deliberada ni inconscientemente” su tema.

En compañía con John McDaid (miembro de la banda Snow Patrol) y el productor Steven McCutcheon, coautores de su composición, Sheeran había solicitado preventivamente al Tribunal Superior en 2018 que no habían transgredido los derechos de autor de Chokri y O’Donoghue. Meses después, el dúo lanzó una demanda bajo ese rótulo.

Una vez que se conoció el dictamen, la voz de Bad habits subió un video en redes sociales en que transmitió la noticia, mostrando su alegría por el desenlace y también lanzando una crítica más amplia.

“Si bien obviamente estamos contentos con el resultado, siento que demandas como esta son demasiado comunes ahora y se han convertido en una cultura en la que se presenta una demanda con la idea de que un acuerdo será más barato que llevarlo a los tribunales. Incluso si no hay base para la demanda”, señaló a cámara.

“Es realmente perjudicial para la industria de la composición de canciones. Hay tantas notas y muy pocos acordes utilizados en la música pop. Es probable que haya una coincidencia si se lanzan 60 mil canciones todos los días en Spotify”, agregó.

