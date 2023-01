Cada vez más cerca: The National anuncian nuevo álbum

La banda indie-rock, The National, comandada por Matt Berninger anunció este miércoles el lanzamiento del que será su noveno disco, First Two Pages of Frankenstein, para el próximo 28 de abril. El álbum contará con colaboraciones de Taylor Swift, Sufjan Stevens y Phoebe Bridgers en dos canciones.

Eso no es todo, The National lanzó su primer sencillo, Tropic Morning News, ya disponible en todas las plataformas de música. En 2022, cuando la banda volvio a estar en gira, algunos fanáticos pudieron disfrutar de esta canción cuando aún no era lanzada. Otras canciones que fueron tocadas a lo largo del tour como Ice Machines y Grease in Your Hair también formarán parte del nuevo proyecto musical.

Tropic Morning News fue coescrita por Berninger y su esposa. En el comunicado oficial del lanzamiento del álbum, el líder reveló la inspiración de la cancion. “Se convirtió en una canción sobre tener dificultades para expresarse y tratar de conectarse con alguien cuando el ruido del mundo ahoga cualquier posibilidad de conversación”.

La banda regresará con su nuevo álbum, luego de 4 años fuera de escena. El sucesor de I Am Easy To Find, estará compuesto por 11 canciones y para la banda es un proyecto especial, no solo por su regreso, sino por su llegada luego de un momento complicado para Matt. “No se me ocurrían letras ni melodías en absoluto. Aunque siempre habíamos estado ansiosos cuando trabajábamos en un disco, ésta fue la primera vez que sentí que las cosas realmente habían llegado a su fin”, dijo.

El pianista y guitarrista, Bryce Dessner, señaló que el grupo “consiguió volver a juntarse y enfocarlo todo desde un ángulo diferente, y gracias a eso llegamos a lo que se siente como una nueva era para la banda”.

En agosto del año pasado la banda lanzó Weird Goodbyes junto a Bon Iver, que finalmente no formará parte del álbum. La lista de canciones de First Two Pages of Frankenstein y su portada, a continuación.

1. Once Upon A Poolside (feat. Sufjan Stevens)

2. Eucalyptus

3. New Order T-Shirt

4. This Isn’t Helping (feat. Phoebe Bridgers)

5. Tropic Morning News

6. Alien

7. The Alcott (feat. Taylor Swift)

8. Grease In Your Hair

9. Ice Machines

10. Your Mind Is Not Your Friend (feat. Phoebe Bridgers)

11. Send For Me